Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»

Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»
Журналистка и бизнесвумен Тина Канделаки в шоке от результатов международного конкурса. Неоднозначный финал конкурса «Евровидение» вызвал бурю негодования среди общественности, а также сомнения в объективности судейской коллегии и самих организаторов. Победителем 66-го конкурса «Евровидение» стала украинская группа Kalush Orchestra. Вокалисты исполнили песню «Стефания», посвященную матери солиста группы Олега Псюка. К победе трио привели зрители. Профессиональное жюри давало им лишь четвертое место. В конце выступления со сцены прозвучали политические высказывания, что запрещено правилами конкурса, однако устроители проигнорировали это нарушение. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала победу украинского рэп-коллектива. Дипломат подчеркнула, что без победы Украины картина случившегося со страной «была бы не полной». «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала политик в соцсетях. Свое мнение по поводу прошедшего гранд-финала высказала известная телеведущая. Тина Канделаки засомневалась в объективности конкурса. Она убеждена, что победа группы была предрешена и мотивирована ситуацией в мире.
Тина Канделаки - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Евровидение» доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое «Евровидение» — что следующее? Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от «Оскара» и заканчивая победами на Олимпийских играх. В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны», — написала возмущенная теледива в своем Telegram-канале. Члены жюри поставили на первом месте участника из Великобритании Сэма Райдера, но после голосования зрителей, певец стал вторым. По поводу третьего места публика и судьи сошлись в едином мнении — представительница Испании Шанель замкнула тройку. Певица покорила всех своим зажигательным треком «SloMo». Последнее место в финале занял артист из Германии Малик Харрис. Жюри оценили его творчество в ноль баллов, а зрители — в шесть. Пользователи социальных сетей отреагировали на результаты конкурса. Они отметили, что конкурс прошел нечестно, а зрительское голосование подтасовано. Не остался в стороне и звезда «ДОМа-2» Андрей Черкасов. «С самого утра все паблики трезвонят о том, что Украина стала победителем «Евровидения» и что это политизированный конкурс. Серьезно? Вы только сейчас это поняли?! Так вот, я рад, что этого аморального, политизированного конкурса мы не видим. Конкурс, где выигрывали бородатые женщины и накрашенные парни на каблуках, нам видеть не надо. Там давно не вокальное состязание, в котором каждая страна может представить себя талантливо и красиво, а мракобесие. Что же касается победы украинской группы — вот честно, меня это никак не задело. Не понимаю этой истерии. Я даже специально посмотрел их выступление, и мне она не понравилась. Послушал и забыл. Послушал и забил», — заявил шоумен. Напомним, Россию отстранили от участия в «Евровидении» в конце февраля 2022 года. Страну должна была представить певица Ярослава Симонова. По условиям проекта следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем. Где состоится «Евровидение» в 2023 году, пока неизвестно. Известно, что Швеция и Исландия уже выразили готовность принять у себя песенный конкурс.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Эти 10+ игр эксклюзивов Xbox покажут 12 июня на Showcase, предполагает инсайдер
Эти 10+ игр эксклюзивов Xbox покажут 12 июня на Showcase,
Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини
Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини
Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»
Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
5 фактов о Девах, про которые вы не знали
5 фактов о Девах, про которые вы не знали
Полное лунное затмение 16 мая 2022: как избежать проблем в самый опасный понедельник месяца
Полное лунное затмение 16 мая 2022: как избежать проблем в самый
Сразу 3 новинки в ТОП-10 Steam на этой неделе — 9-15 мая
Сразу 3 новинки в ТОП-10 Steam на этой неделе — 9-15 мая
Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With
Лунный день сегодня 16 мая 2022 года
Лунный день сегодня 16 мая 2022 года
Две новые игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
Две новые игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост

Топ на сегодня

Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность, дети, мужья, возраст (фото)
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность,
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 17-20 мая + релизы Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 17-20 мая + релизы

Еще по теме

Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Определилась тройка финалистов битвы за Евровидение-2017
Зрители "Евровидения 2016" требуют пересмотреть итоги конкурса
Выиграла Россия, а победила Украина: зрители в ярости от "политизированного" "Евровидения-2016"