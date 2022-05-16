Тина Канделаки прошлась по «Евровидению»

Журналистка и бизнесвумен Тина Канделаки в шоке от результатов международного конкурса. Неоднозначный финал конкурса «Евровидение» вызвал бурю негодования среди общественности, а также сомнения в объективности судейской коллегии и самих организаторов. Победителем 66-го конкурса «Евровидение» стала украинская группа Kalush Orchestra. Вокалисты исполнили песню «Стефания», посвященную матери солиста группы Олега Псюка. К победе трио привели зрители. Профессиональное жюри давало им лишь четвертое место. В конце выступления со сцены прозвучали политические высказывания, что запрещено правилами конкурса, однако устроители проигнорировали это нарушение. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала победу украинского рэп-коллектива. Дипломат подчеркнула, что без победы Украины картина случившегося со страной «была бы не полной». «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала политик в соцсетях. Свое мнение по поводу прошедшего гранд-финала высказала известная телеведущая. Тина Канделаки засомневалась в объективности конкурса. Она убеждена, что победа группы была предрешена и мотивирована ситуацией в мире.Тина Канделаки - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Евровидение» доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое «Евровидение» — что следующее? Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от «Оскара» и заканчивая победами на Олимпийских играх. В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны», — написала возмущенная теледива в своем Telegram-канале. Члены жюри поставили на первом месте участника из Великобритании Сэма Райдера, но после голосования зрителей, певец стал вторым. По поводу третьего места публика и судьи сошлись в едином мнении — представительница Испании Шанель замкнула тройку. Певица покорила всех своим зажигательным треком «SloMo». Последнее место в финале занял артист из Германии Малик Харрис. Жюри оценили его творчество в ноль баллов, а зрители — в шесть. Пользователи социальных сетей отреагировали на результаты конкурса. Они отметили, что конкурс прошел нечестно, а зрительское голосование подтасовано. Не остался в стороне и звезда «ДОМа-2» Андрей Черкасов. «С самого утра все паблики трезвонят о том, что Украина стала победителем «Евровидения» и что это политизированный конкурс. Серьезно? Вы только сейчас это поняли?! Так вот, я рад, что этого аморального, политизированного конкурса мы не видим. Конкурс, где выигрывали бородатые женщины и накрашенные парни на каблуках, нам видеть не надо. Там давно не вокальное состязание, в котором каждая страна может представить себя талантливо и красиво, а мракобесие. Что же касается победы украинской группы — вот честно, меня это никак не задело. Не понимаю этой истерии. Я даже специально посмотрел их выступление, и мне она не понравилась. Послушал и забыл. Послушал и забил», — заявил шоумен. Напомним, Россию отстранили от участия в «Евровидении» в конце февраля 2022 года. Страну должна была представить певица Ярослава Симонова. По условиям проекта следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем. Где состоится «Евровидение» в 2023 году, пока неизвестно. Известно, что Швеция и Исландия уже выразили готовность принять у себя песенный конкурс.