Ubisoft+ появится на Playstation, а Ubisoft+ Classics будет в Playstation Plus

Вадим Карасев





В начале этого года издательство Ubisoft объявило, что подписочный сервис Ubisoft+ станет доступен на приставках Xbox. С момента анонса никакой официальной информации о дате появления подписки на консолях Microsoft не сообщалось. При этом, во время анонса говорилось, что подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на Playstation.

Сегодня же издательство Ubisoft объявило о партнерстве с Playstation. Подписка Ubisoft+ появится в будущем на Playstation, при этом пока нет информации о том, когда это произойдет. Однако, вместе с тем объявлено, что подписка Ubisoft+ Classics станет частью Playstation Plus (на уровнях Extra и Premium) уже 24 мая. В Ubisoft+ Classics входят следующие 27 игр:

Assassin’s Creed ValhallaFor HonorThe Crew 2Child of LightEagle FlightFar Cry 3: Blood DragonFar Cry 3 RemasterFar Cry 4Legendary FishingRisk: Urban AssaultSouth Park: The Fractured but WholeSouth Park: The Stick of TruthSpace JunkiesStar Trek: Bridge CrewStarlink: Battle for AtlasSTEEPThe CrewThe DivisionTrackmania TurboTransferenceTrials FusionTrials of the Blood Dragon GameTrials RisingValiant Hearts: The Great WarWatch DogsWerewolves WithinZOMBI

Напомним, что ранее появлялась информация о планах Microsoft и Ubisoft добавить больше игр в Game Pass, но пока нет списка проектов, которые планируют добавить в подписку на Xbox.