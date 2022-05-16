В ОДКБ заявили о готовности к налаживанию взаимодействия с НАТО

16:43 Автор: Наталия Васильева

Источник: Kremlin.ru

Лидеры стран — членов ОДКБ подтвердили свою готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита ОДКБ в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия учреждения организации.

В заявлении лидеры ОДКБ выразили озабоченность селективным применением норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, а также проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

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В нем отмечается, что созданная в 2002 году ОДКБ подняла сотрудничество ее членов на «качественно новый уровень союзнических отношений», накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз.

Продолжается совершенствование структуры организации, расширяется ее деятельность по всем основным направлениям, в том числе во внешнеполитической координации, военном и военно‑экономическом сотрудничестве, в кризисном реагировании, миротворчестве, парламентском измерении, в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, в обеспечении информационной и биологической безопасности, а также других областях.

«Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами», — отмечается в заявлении.

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В документе констатируется, что за время, прошедшее с подписания Договора, международные отношения все чаще характеризуются обострением напряженности. «Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Также лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой ее применения для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

«Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии. Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления «войны» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников», — говорится в заявлении.

Кроме того, в нем выражается серьезная озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом. В заключение отмечается, что ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств — членов, работать над укреплением глобальной и региональной безопасности, урегулированием международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права.





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В Москве 16 мая проходит юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения. На встрече присутствуют лидеры стран — членов организации, а именно: Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

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