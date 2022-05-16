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В Совете Федерации пройдут X парламентские встречи

В Совете Федерации пройдут X парламентские встречи

22:18  Автор: Мария Соколова



На X парламентских встречах, которые пройдут в Совете Федерации 17 мая, обсудят вопросы воспитания и образования детей, взаимодействие церкви и государства в социальной защите населения и развитии институтов гражданского общества.

Парламентские встречи, в которых участвуют сенаторы и депутаты, представители правительства, духовенство и эксперты, проходят ежегодно. В этом году их планировали провести в январе, но перенесли на май из-за сложной эпидемиологической ситуации. Мероприятие состоится в рамках XXX Международных образовательных чтений к 350-летию со дня рождения Петра I.

В 10.00 начнутся «круглые столы», участники которых будут дискутировать о том, насколько эффективно церковь взаимодействует с государством в развитии институтов гражданского общества и в сфере социальной защиты населения. Около семидесяти гостей ждут на «круглый стол» о духовно-нравственном воспитании молодежи в современной системе образования.


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Пленарное заседание форума начнется в 13.00, его откроют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщили на сайте Совфеда 17 мая. Перед заседанием Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл осмотрят выставку детских рисунков «Красота божьего мира», а затем наградят победителей. Также награды получат лауреаты Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя».

Полный текст материала будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

 



#история #дети #образование #память

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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