Валя Карнавал поделилась фото в купальнике
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Валя Карнавал поделилась фото в купальнике

Валя Карнавал поделилась фото в купальнике
Певица Валя Карнавал опубликовала пикантное фото.  Участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке» для Саши Стоуна и Вали Карнавал закончилось красивой любовью. И хотя на шоу блогеры всячески отказывались, что между ними пролетела искра, в Москве стало понятно, что на самом деле стоит за их «дружбой». Сейчас молодые люди уж не скрывают своих чувств от публики и откровенно говорят своим поклонникам, что они собираются пожениться. В статусе жениха и невесты они отправились на Мальдивы.
Валя Карнавал в бикини Здесь Саша Стоун не перестает любоваться своей красивой возлюбленной. Он запечатлел Валю Карнавал возлежащей на шезлонге с присыпанными песочком коленками, эффектно показавшей зону декольте.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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