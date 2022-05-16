Валя Карнавал поделилась фото в купальнике

Певица Валя Карнавал опубликовала пикантное фото. Участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке» для Саши Стоуна и Вали Карнавал закончилось красивой любовью. И хотя на шоу блогеры всячески отказывались, что между ними пролетела искра, в Москве стало понятно, что на самом деле стоит за их «дружбой». Сейчас молодые люди уж не скрывают своих чувств от публики и откровенно говорят своим поклонникам, что они собираются пожениться. В статусе жениха и невесты они отправились на Мальдивы.Валя Карнавал в бикини Здесь Саша Стоун не перестает любоваться своей красивой возлюбленной. Он запечатлел Валю Карнавал возлежащей на шезлонге с присыпанными песочком коленками, эффектно показавшей зону декольте.