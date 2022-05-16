Внучка Валерии лечится за границей
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Внучка Валерии лечится за границей

Внучка Валерии лечится за границей
Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин рассказал о проблемах со здоровьем дочки Селин, которая родилась 1 января 2021 года. 23-летний сын Валерии рассказал о проблемах со здоровьем его годовалой дочки Селин. Как выяснилось, девочка накануне заболела. Арсений Шульгин пожаловался на бессонную ночь и критически высокую температуру у дочки. Он сильно переживает из-за того, что никак не может облегчить состояние ребенка. «Всю ночь не спали, весь день крутимся вокруг малышки... Температура 40°С», — пожаловался Шульгин в Сети.
Арсений Шульгин с дочерью Селин Насколько известно, внучку Валерии лечат за границей. Но дело вовсе не в том, что отечественные врачи не справляются с недугом Селин. Просто еще несколько дней назад Арсений уехал с женой и дочкой в Дубай. Они поселились в роскошном пентхаусе с видом на Персидский залив. Впрочем, семейные каникулы явно проходят не так, как запланировал Арсений. Валерия наверняка сильно переживает за здоровье внучки. Ранее певица рассказывала о том, как рождение Селин в 2020 году перевернуло её жизнь. «Я полюбила внучку до безумия ещё до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье», — делилась звездная бабушка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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