11 примеров убийственной логики всех мультиков
Сегодня, 19:10
Иногда кажется, что во всех мультиках своя особенная логика, не подчиняющаяся законам физики и здравого смысла. Убедитесь в этом сами, прочитав наш пост ☟
1. Ну как так то?
2. Что это у нее там за туфли такие, м?
3. Женское любопытство = новая эпичная история
4. Видимо потому, что львенок весит больше, чем носорог
5. Джерри такая стесняшка
6.
7. Еще один меломан ♫♫♫
8. Без комментариев
9. Серьезно?
10. Я тоже хочу такую ниточку, в хозяйстве пригодится
11. Арестовали птичку, теперь никуда не улетит, ага
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По материалам: Юмор