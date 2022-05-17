11 примеров убийственной логики всех мультиков
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11 примеров убийственной логики всех мультиков

11 примеров убийственной логики всех мультиков

Иногда кажется, что во всех мультиках своя особенная логика, не подчиняющаяся законам физики и здравого смысла. Убедитесь в этом сами, прочитав наш пост ☟

1. Ну как так то?

2. Что это у нее там за туфли такие, м?

3. Женское любопытство = новая эпичная история

4. Видимо потому, что львенок весит больше, чем носорог

5. Джерри такая стесняшка

6. 

7. Еще один меломан ♫♫♫

8. Без комментариев

9. Серьезно?

10. Я тоже хочу такую ниточку, в хозяйстве пригодится

11. Арестовали птичку, теперь никуда не улетит, ага

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