16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора

16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора

Юмор бывает разный: на все времена или остро актуальный, только для своих, удачный или не очень. А ещё есть особый вид юмора — шуточки отцов. Почему-то именно папы умеют подшучивать над окружающими так, как больше никто не сможет! Может, все они тайно читают некое специальное пособие «Сборник 1000 батиных шуток»? По крайней мере, что-то подобное точно можно собрать из таких вот примеров.

Папа сказал, что я не узнаю его в аэропорту, ведь он очень сильно похудел

Из дочкиных топиков вечно выпадают вкладыши для груди. Нашей собаке они очень идут

Это папа решил опробовать участок, который себе приобрёл

Как отец дарит деньги

Моему новорождённому сыну нужно было регулярно лежать под фотолампой

Я решил, что медсёстры должны знать, какое же у него лицо под маской в это время.

Итак, мой папа научился пользоваться фотошопом…

Отец красит дом. Угадайте, где моя комната…

Надпись на стене: «Дурачок».

Попросил у папы денег на бензин, он сказал взять из верхнего левого ящика

Нет ничего веселее, чем позлить дочку своим нелепым внешним видом!

Отец продемонстрировал, насколько же он устал от того, когда не вешают новый рулон

Перед тем, как в роддоме мне дали подержать собственного сына, я заплатил сбор в 39,35$

Поэтому я сделала ему футболку «Бесплатные Объятия за 39,35$».

Папа прислал мне это фото из соседней комнаты

Отец встретил меня в аэропорту. В костюме рождественского эльфа

Папа строит дом и периодически присылает фото рабочего процесса…

Отец: «Раз я плачу за коммунальные услуги, я и буду настраивать температуру»

Папа сказал, что раз я теперь не живу дома, мою комнату занял наш пёс

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и
11 примеров убийственной логики всех мультиков
11 примеров убийственной логики всех мультиков
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для
Дизельный генератор: покупка и подключение
Дизельный генератор: покупка и подключение
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили в лицемерии
Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили
Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья, жена, дети, причина смерти (фото)
Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья,
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox One и Xbox Series X | S
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

Джуд Лоу не общается с маленькой дочерью больше года
Посол Ватикана в Луганске: Папа желает посетить Донбасс
Папа Римский благословил атеиста Стивена Хокинга
Яна Земит считает, что ее муж идеальный папа