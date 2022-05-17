16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора

Юмор бывает разный: на все времена или остро актуальный, только для своих, удачный или не очень. А ещё есть особый вид юмора — шуточки отцов. Почему-то именно папы умеют подшучивать над окружающими так, как больше никто не сможет! Может, все они тайно читают некое специальное пособие «Сборник 1000 батиных шуток»? По крайней мере, что-то подобное точно можно собрать из таких вот примеров.

Папа сказал, что я не узнаю его в аэропорту, ведь он очень сильно похудел

Из дочкиных топиков вечно выпадают вкладыши для груди. Нашей собаке они очень идут

Это папа решил опробовать участок, который себе приобрёл

Как отец дарит деньги

Моему новорождённому сыну нужно было регулярно лежать под фотолампой

Я решил, что медсёстры должны знать, какое же у него лицо под маской в это время.

Итак, мой папа научился пользоваться фотошопом…

Отец красит дом. Угадайте, где моя комната…

Надпись на стене: «Дурачок».

Попросил у папы денег на бензин, он сказал взять из верхнего левого ящика

Нет ничего веселее, чем позлить дочку своим нелепым внешним видом!

Отец продемонстрировал, насколько же он устал от того, когда не вешают новый рулон

Перед тем, как в роддоме мне дали подержать собственного сына, я заплатил сбор в 39,35$

Поэтому я сделала ему футболку « Бесплатные Объятия за 39,35$».

Папа прислал мне это фото из соседней комнаты

Отец встретил меня в аэропорту. В костюме рождественского эльфа

Папа строит дом и периодически присылает фото рабочего процесса…

Отец: «Раз я плачу за коммунальные услуги, я и буду настраивать температуру»

Папа сказал, что раз я теперь не живу дома, мою комнату занял наш пёс