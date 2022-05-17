17 подарков с приколом, которые знатно удивили и позабавили своих получателей

Кто не любит получать крутые и полезные подарки? Однако нередки случаи, когда в попытке преподнести кому-то необычный презент, люди начинают чрезмерно упражняться в остроумии и креативе. Результат превосходит все ожидания. Некоторые идеи находят настолько странное и смешное исполнение, что получившиеся подарки остаётся только сфотографировать и выложить в сеть на потеху всему интернету. Именно так и поступили герои нашей подборки.

Мой папа еле сдерживал смех, когда вручал мне это

Теперь у меня есть тигровый голубь

Подарил жене букет из пельменей в отместку за букет из носков

Друг подарил мне это одеяло на Рождество. Решил сфотографировать на нём главную звезду

Мой приятель получил этот костюм от своей жены

Мой друг сварщик, и вот его подарок начальнику

В прошлом году забыл купить батарейки для игрушки племянницы, поэтому в этом она подарила мне это

Малышка попросила на Рождество что-то в стиле мультфильма «Холодное сердце»

В оригинале мультфильм «Холодное сердце» называется «Frozen», что дословно переводится как заморозка. Кто-то из близких девочки решил подшутить и подарить ей замороженные овощи.

Мне подарили пять килограммов неочищенных фисташек

Apple Watch от бабушки

Моя бабушка спросила меня, какой подарок я хочу на Рождество. Я сказал ей, что хочу Apple Watch. На праздник она вручила мне коробку и сказала, что это мой подарок. Я был поражён тем, что она решила подарить мне Apple Watch, но когда я открыл коробку, то нашёл это.

Моя подруга очень любит акул, поэтому я решил сделать ей небольшой подарок

Мы с сестрой соревнуемся за «худший подарок» друг другу. Кажется, она победила. Это камни для вазы

Подарок от моего брата

Это была коробка внутри коробки в другой коробке, в которой была ещё одна коробка с коробкой, а в ней подарок.

Оливер получил свой подарок

Мы с парнем пытались сделать подарки друг другу своими руками за 5 минут

Мой брат хотел подарочную карту

Хотела порадовать мужа новым халатом

Я хотела подарить мужу что-то уникальное на его 32-летие. После нескольких часов поиска я наконец нашла дизайнерский шёлковый халат. С волнением я купила его. Когда я преподнесла его мужу, то увидела, как его глаза загорелись. Потом мы поняли, что это на самом деле женский халат. Но это его вполне устроило.

Сделать подарок ещё оригинальнее можно при помощи креативной упаковки. Здесь вы можете посмотреть фото, на которых люди демонстрируют свои таланты в декорировании презентов.