18 горемык, которые на собственной шкуре ощутили, что значит недоброе утро

Начинать новый день следует с хорошим настроением и зарядом бодрости. Но как быть, если с самого утра всё идёт наперекосяк и буквально валится из рук? Неудачи, словно сговорились, пытаясь вывести из себя. Переживать в любом случае не стоит, ведь утренние провалы могут застать врасплох каждого человека. Спасти остаток дня можно, поделившись забавным происшествием с друзьями и близкими. Смех — лучшее лекарство в борьбе с негативом.

Это могло случиться только утром в понедельник

Утро началось

Думаю, я могу возвращаться в постель

Не забывайте о правиле 5 секунд.

Итак, сегодня утром я зашёл в свой офис

Поздравляю с расширением офиса!

Чёрт, если бы у меня на столе было столько работы, я бы тоже что-нибудь сломал. Не волнуйтесь, ваш секрет в безопасности.

Поездка на работу

Одно неловкое движение и для вас всё кончено.

Хорошая новость: если вы проголодаетесь, то легко сможете перекусить.

Мой брат выглядит с утра так, словно вернулся с войны, но он всего лишь отец двух маленьких дочерей

Я сначала не могла понять, где система дала сбой. После открытия сахарницы до меня дошло

Кто желает яичницу с солью?

Угадайте, что у меня сегодня на завтрак?

Пожалуйста, скажите, что это ваша домашняя змея.

Нет, это не домашняя змея. Видимо, этот злоумышленник искал еду или место для сна.

Это в Австралии?

Маврикий, к счастью здесь не живут ядовитые змеи.

Шёл на работу в грозу, но мой босс забыл сказать мне, что сегодня выходной

Сегодня мой утренний кофе очень ароматный

Будьте честны. На долю секунды вы подумали, как спасти напиток.

Отверстие для рта по-прежнему вполне пригодно для использования.

Ужасное утро

Как начался ваш понедельник?

Не круто, понедельник. Совсем не круто

Упс…

Проснулся пораньше, чтобы успеть позавтракать. Посмотрите, где оказалась моя яичница

Умываться как-то сразу перехотелось

Здесь вы можете посмотреть на других «счастливчиков», которые также столкнулись с утренними неудачами.