18 горемык, которые на собственной шкуре ощутили, что значит недоброе утро
Начинать новый день следует с хорошим настроением и зарядом бодрости. Но как быть, если с самого утра всё идёт наперекосяк и буквально валится из рук? Неудачи, словно сговорились, пытаясь вывести из себя. Переживать в любом случае не стоит, ведь утренние провалы могут застать врасплох каждого человека. Спасти остаток дня можно, поделившись забавным происшествием с друзьями и близкими. Смех — лучшее лекарство в борьбе с негативом.
Это могло случиться только утром в понедельник
Утро началось
Думаю, я могу возвращаться в постель
Не забывайте о правиле 5 секунд.
Итак, сегодня утром я зашёл в свой офис
Поздравляю с расширением офиса!
Чёрт, если бы у меня на столе было столько работы, я бы тоже что-нибудь сломал. Не волнуйтесь, ваш секрет в безопасности.
Поездка на работу
Одно неловкое движение и для вас всё кончено.
Хорошая новость: если вы проголодаетесь, то легко сможете перекусить.
Мой брат выглядит с утра так, словно вернулся с войны, но он всего лишь отец двух маленьких дочерей
Я сначала не могла понять, где система дала сбой. После открытия сахарницы до меня дошло
Кто желает яичницу с солью?
Угадайте, что у меня сегодня на завтрак?
Пожалуйста, скажите, что это ваша домашняя змея.
Нет, это не домашняя змея. Видимо, этот злоумышленник искал еду или место для сна.
Это в Австралии?
Маврикий, к счастью здесь не живут ядовитые змеи.
Шёл на работу в грозу, но мой босс забыл сказать мне, что сегодня выходной
Сегодня мой утренний кофе очень ароматный
Будьте честны. На долю секунды вы подумали, как спасти напиток.
Отверстие для рта по-прежнему вполне пригодно для использования.
Ужасное утро
Как начался ваш понедельник?
Не круто, понедельник. Совсем не круто
Упс…
Проснулся пораньше, чтобы успеть позавтракать. Посмотрите, где оказалась моя яичница
Умываться как-то сразу перехотелось
Здесь вы можете посмотреть на других «счастливчиков», которые также столкнулись с утренними неудачами.