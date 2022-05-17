Алла Пугачева рассказала, что думает о возвращении в Россию

Певица Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль. Вот уже более двух месяцев публика гадает, когда Примадонна, проживающая сегодня в Израиле, вернется в родную Россию. Буквально накануне Алла Борисовна лично ответила на этот вопрос. Журналисты подловили артистку во время прогулки с Максимом Галкиным по Израилю. Пугачева не стала отнекиваться от общения с представителями прессы. Артистка заверила, что вернется домой в начале осени. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — призналась 73-летняя исполнительница. Что касается Галкина, то он не стал поддерживать разговор и учтиво промолчал. К слову, шоумен не раз нелестно высказывался в адрес соотечественников. Поговаривают, что на него могут завести уголовное дело за распространение фейковой информации...Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А пока Максим Галкин активно покоряет Израиль — скоро у шоумена будут выступления по этой стране. Недавно супруг Аллы Борисовны призывал свою аудиторию не верить в слухи вокруг своей семьи. «Меня просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока нет душевной и моральной возможности делать это. Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — делился как-то 45-летний шоумен. Напомним, Максим и Примадонна с детьми Лизой и Гарри покинули Россию в конце февраля. А недавно стало известно, что Максим лишился многомиллионных рекламных контрактов на родине и работе на Первом канале. Так, в передаче «Сегодня вечером» его пока заменяет звезда балета Николай Цискаридзе.