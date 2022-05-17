Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию

Вадим Карасев

Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию и заявила, что планирует приехать обратно уже осенью — детям нужно идти в школу. А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся, — заявила она изданию "Известия".

Сейчас Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным находится в Израиле, куда они отправились еще в конце февраля. Поскольку до этого Максим Галкин остался без работы в России из-за осуждения военной спецоперации РФ на Украине, пару заподозрили в эмиграции из России и резко осудили за это.

В сети также появились слухи о том, что пара ищет жилье в Израиле и новую школу для детей, а также известия о продаже их замка в деревне Грязь. Однако новости о продаже российской недвижимости опроверг внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который посоветовал не верить слухам.

Максим Галкин тем временем нашел в Израиле работу — он отправляется в концертный тур. По его словам, все билеты на его концерты уже раскуплены. Ранее актера заменили в шоу "Сегодня вечером" — вместо него программу будет вести Николай Цискаридзе.

В Израиле пара проводит время со своими друзьями. Так, накануне Галкин опубликовал в инстаграме* фотографию, на которой запечатлел встречу с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.





Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева

Три звезды, три светлых повести, — подписал он публикацию. Комментарии под этим постом телеведущий отключил.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова