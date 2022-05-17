Анастасия Решетова попала в скандальную ситуацию с украинскими номерами

Модель Анастасия Решетова попыталась оправдаться. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати оправдалась перед поклонниками за езду на машине с украинскими номерами. Брюнетка утверждает, что ей нечего скрывать. 26-летняя Анастасия Решетова недавно удивила поклонников, показав машину с украинскими номерами, на которой она передвигается в Европе. За это на нее вылилось много хейта. Несколько дней звезда молчала, а сегодня решила объяснить, почему она так сделала. «Я еще пару дней назад хотела ответить на этот вопрос, т.к. получала сотни сообщений, особенно с украинской стороны после публикации фото с машиной с украинскими номерами. Если бы люди, которые мне писали гадости и обвиняли меня в чем-то, в лицемерии или том, что я пытаюсь скрыть свою национальность, хотя бы немного думали своей головой… То они бы подумали — если бы мне было, что скрывать, если бы я действительно пыталась скрыть свою национальность и разъезжала по Европе на украинских номерах будучи русской, то я бы замазала флаг Украины вместе с остальным регистрационным знаком.Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Я это выставила, потому что мне нечего скрывать. Я не вижу ничего такого, что я езжу на машине со своими друзьями, которые является украинцами. Жизнь продолжается! Русские общаются с украинцами. Русский может ехать на машине своего украинского друга и так же украинец может ехать на машине своего русского друга. В моем мире этой вражды нет и мне нет необходимости скрывать свою национальность и забивать свои номера. Я не чувствую никакого давления со стороны иностранного общества», — резко высказалась Решетова в своем блоге. Также Настя поделилась с поклонниками, что сейчас вкладывает деньги в недвижимость из-за сложившейся ситуации. «Я купила недвижимость в Дубае, потому что не была уверена в экономической стабильности во всем мире. Ситуация в мире разворачивается неожиданным и непредсказуемым образом, поэтому я решила инвестировать свои отложенные средства в недвижимость. Я купила недвижимость в двух местах, одно из которых в Дубае. В Дубае купила пока что не для жилья, а как инвестицию и теперь я могу быть спокойна за свои деньги», — рассказала бизнесвумен. Сейчас Анастасия находится в Италии, а ее сын Ратмир отдыхает с Тимати и его мамой на Мальдивах. Модель осознает свою вину перед сыном, но говорит, что спокойна за него. «Я могу признать, что, наверное, с моей стороны безответственно оставлять ребенка на несколько недель без мамы. Но главное, я могу быть спокойна. Он находится в прекрасном месте на Мальдивах с папой, со своими родственниками, с семьей. За ним смотрят, за ним ухаживают, с ним занимаются, его любят», — поделилась эмоциями экс-возлюбленная рэпера.