Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Студия The Bearded Ladies Consulting (известна по проекту Mutant Year Zero: Road to Eden) и издательство 505 Games анонсировали новый проект. Это игра Miasma Chronicles, которая представляет собой тактическое приключение в мире постапокалипсиса.

В Miasma Chronicles предстоит оказаться в мире, который был разорван «Миазмой» — неизвестной силой. Главный герой — Элвис, молодой человек, который был оставлен матерью на попечение роботизированного старшего «брата». Элвис имеет перчатку, которая позволяет управлять миазмами. Главный герой и его «брат» отправятся на поиски матери и исследование мира.

Разработчики говорят, что Miasma Chronicles — это приключение в реальном времени с элементами RPG и тактическими боями. Заявлен большой и интересный мир, множество оружия и способностей.

Игра Miasma Chronicles выходит в 2023 году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Watch this video on YouTube