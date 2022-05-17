Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S

Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S


Студия The Bearded Ladies Consulting (известна по проекту Mutant Year Zero: Road to Eden) и издательство 505 Games анонсировали новый проект. Это игра Miasma Chronicles, которая представляет собой тактическое приключение в мире постапокалипсиса.

В Miasma Chronicles предстоит оказаться в мире, который был разорван «Миазмой» — неизвестной силой. Главный герой — Элвис, молодой человек, который был оставлен матерью на попечение роботизированного старшего «брата». Элвис имеет перчатку, которая позволяет управлять миазмами. Главный герой и его «брат» отправятся на поиски матери и исследование мира.

Разработчики говорят, что Miasma Chronicles — это приключение в реальном времени с элементами RPG и тактическими боями. Заявлен большой и интересный мир, множество оружия и способностей.

Игра Miasma Chronicles выходит в 2023 году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для
Дизельный генератор: покупка и подключение
Дизельный генератор: покупка и подключение
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили в лицемерии
Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили
Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья, жена, дети, причина смерти (фото)
Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья,
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox One и Xbox Series X | S
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass
Алла Пугачева рассказала, что думает о возвращении в Россию
Алла Пугачева рассказала, что думает о возвращении в Россию
Максим боится забыть слова после возвращения на сцену
Максим боится забыть слова после возвращения на сцену

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале 2022 года
Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря
Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC
Анонсирована многопользовательская стелс-игра DECEIVE INC для Xbox Series X | S