Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный эксклюзив Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Bohemia Interactive сегодня анонсировало проект Arma Reforger, слухи о котором появились пару дней назад. Игра была не только анонсирована, но и сразу выпущена в раннем доступе в Steam. Сегодня же игра должна появиться в Microsoft Store для Xbox Series X | S. Версия для Xbox One в раннем доступе не заявлена.

Разработчики ожидают, что выпустить в полноценный релиз Arma Reforger смогут примерно через год. За ближайшие 12 месяцев они хотят выпустить 3 крупных обновления с новым контентом и доработать игру совместно с игроками.

Целью Arma Reforger является демонстрация потенциала нового движка Enfusion в преддверии выпуска Arma 4 в будущем. Действия игры происходят на острове Эверон в 1989 году. Площадь острова — около 51 квадратных километров. Сражаются в игре США и СССР. В игре на данный момент заявлены два режима: мультиплеер Conflict и редактор сценариев Game Master. Разработчики предполагают, что игроки будут активно создавать моды для проекта, которые, в том числе, будут доступны и на Xbox.

Режим Conflict разработчики описывают следующим образом:

Присоединяйтесь к другим игрокам в режиме онлайн и принимайте участие в реалистичных боях времен холодной войны в роли солдата США или Советской Армии. Захватывайте стратегические позиции, доминируйте на поле боя и работайте сообща, чтобы достичь целей в постоянно меняющейся обстановке, не прощающей ошибок. С обширной коллекцией аутентичного оружия и транспортных средств того времени, воссозданных в мельчайших деталях, многопользовательский режим Arma Reforger вернет вас на войну.

Ниже можно посмотреть трейлер Arma Reforger.

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