Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей

Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Певица Азиза увлеклась квантовой психологией и занялась целительством. Певица Азиза неожиданно для многих стала квантовым психологом. Теперь звезда намерена исцелять людей и для этого открыла в Москве свой духовный центр. Артистка уверена: она сможет излечить всех желающих от самых тяжелых болезней. Изучать квантовую психологию артистка начала еще в прошлом году. Результат себя ждать не заставил. Жизнь звезды кардинально изменилась. «Раньше моя тумбочка была забита всевозможными лекарствами. Чего там только не было: и для сердца, и от нервов… Теперь там лежат только крем для тела и презервативы!» – похвасталась дива в интервью «МК».
Азиза Азиза намерена преподавать специальные практики, во время которых происходит душевное исцеление. И вдобавок проводить психологические разборы, выявляя на подсознательном уровне глубинные причины существующих болевых точек. Первую практику звезда провела на открытии своего центра. Она призвала присутствующих вернуться в детство и спросить у себя: «Ты о такой жизни мечтал?». «Мы нервничаем, мы злимся, мы теряем себя, - говорит звезда. – А все так просто - источник нашего хорошего настроения - это наша душа. И чтобы она была чистой, нужны практики и психологические разборы». Впрочем, несмотря на новую специальность, уходить со сцены победительница шоу «Точь-в-Точь» на Первом канале не собирается. Звезда уверяет: сейчас наступает ее время. «У меня много новых песен, которые в самое ближайшее время вы все услышите», - заявила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и
11 примеров убийственной логики всех мультиков
11 примеров убийственной логики всех мультиков
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для
Дизельный генератор: покупка и подключение
Дизельный генератор: покупка и подключение
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

Азиза отказалась от мечты родить детей
Певица Азиза получила предложение руки и сердца от бизнесмена из Санкт-Петербурга
Азиза предложила молодому мужу завести гарем
Азиза обнародовала тайный роман с Александром Малининым