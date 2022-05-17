Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей

Певица Азиза увлеклась квантовой психологией и занялась целительством. Певица Азиза неожиданно для многих стала квантовым психологом. Теперь звезда намерена исцелять людей и для этого открыла в Москве свой духовный центр. Артистка уверена: она сможет излечить всех желающих от самых тяжелых болезней. Изучать квантовую психологию артистка начала еще в прошлом году. Результат себя ждать не заставил. Жизнь звезды кардинально изменилась. «Раньше моя тумбочка была забита всевозможными лекарствами. Чего там только не было: и для сердца, и от нервов… Теперь там лежат только крем для тела и презервативы!» – похвасталась дива в интервью «МК».Азиза Азиза намерена преподавать специальные практики, во время которых происходит душевное исцеление. И вдобавок проводить психологические разборы, выявляя на подсознательном уровне глубинные причины существующих болевых точек. Первую практику звезда провела на открытии своего центра. Она призвала присутствующих вернуться в детство и спросить у себя: «Ты о такой жизни мечтал?». «Мы нервничаем, мы злимся, мы теряем себя, - говорит звезда. – А все так просто - источник нашего хорошего настроения - это наша душа. И чтобы она была чистой, нужны практики и психологические разборы». Впрочем, несмотря на новую специальность, уходить со сцены победительница шоу «Точь-в-Точь» на Первом канале не собирается. Звезда уверяет: сейчас наступает ее время. «У меня много новых песен, которые в самое ближайшее время вы все услышите», - заявила артистка.