Бесплатная консультация психолога - действительно ли существует такая услуга?

Вадим Карасев

Психологическая стабильность очень важная для жизнедеятельности человека. Из-за эмоционального напряжения, тревожности снижается работоспособность, внимательность, ухудшается коммуникация, возникают проблемы с физическим здоровьем. В состоянии острого стресса человек даже может быть опасен как для себя самого, так и для окружающих.

В то же время, стоимость консультации психолога достаточно высока, поэтому в современном развитом государстве доступности психологической помощи уделяется огромное внимание и бесплатная консультация психолога действительно возможна. Цены на услуги психологических специалистов можно уточнить на специализированных интернет-площадках, в каталогах услуг специалистов.

В Российской Федерации работает значительное количество служб, где человеку может быть оказана бесплатная первичная психологическая помощь: это и государственные бюджетные организации, и частные благотворительные фонды, специализирующиеся на определенных проблемах.

Например, круглосуточно доступна федеральная Служба экстренной психологической помощи МЧС России, куда можно обратиться онлайн или по телефону. Во всех областных центрах на постоянной основе работают городские консультации. Важно, что государственные учреждения в режиме офлайн могут оказывать помощь только местному населению с постоянной или временной регистрацией. Поэтому наиболее доступным остаются онлайн консультации.

Также широко известен такой формат, как "телефон доверия" для людей с определенными проблемами. Например, для женщин, переживших домашнее насилие, для детей и подростков, для людей с алкогольной или наркотической зависимостью, онкологических больных.

При выборе частной консультации рекомендуем быть крайне внимательными и доверять только организациям с проверенной репутацией и многолетней практикой в регионе, потому что нередко за фасадом благотворительности скрываются мошенники и даже деструктивные секты, для которых люди в сложной жизненной ситуации являются легкой добычей.

Какую же виды психологической помощи можно получить бесплатно?

консультацию психолога в формате онлайн-чата;

диагностическую консультацию по телефону

поддерживающую беседу-консультацию по телефону

диагностический опрос и рекомендации на сайте

поддержку и рекомендации в виде тематического вебинара

Стоит обратить внимание, что бесплатная консультация – это, как правило, формат экстренной помощи "здесь и сейчас", цель которой снять остроту проблемы, и для окончательного решения она не подходит. Специалисты считают, что "бесплатный" клиент не мотивирован на серьезную работу и это негативно влияет на результат.

Еще один немаловажный фактор – время консультации психолога. Как правило, бесплатная консультация длится не более 45 минут, а для глубокой терапии нужна серия сеансов продолжительностью не менее двух терапевтических часов каждый (90 минут).

В любом случае, начните общение со специалистом по психологии - познакомьтесь, попробуйте оценить компетенции психолога, далее решение за вами – принять рекомендации ли, продолжить ли работу с ним, или же начать искать альтернативы.



