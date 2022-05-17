Чаплин рассказал об основных вопросах дачников по газификации

23:15 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Вопросы дачников о газификации можно разделить на масштабные и частные. Об этом рассказал депутат от «Единой России» Никита Чаплин, передает РИА «Новости».

Основные трудности связаны с отсутствием официальной регистрации построек на участках, сказал он. С июня 2021 года программой бесплатной газификации охвачены населенные пункты и СНТ, находящиеся в границах уже газифицированных территорий.

Если ли участок удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на подведение газа, пояснил Чаплин. Однако, под эти условия подходят только те участки, где постройки официально зарегистрированы, что вызывает вопросы у граждан.

Он отметил, что регионы самостоятельно могут корректировать условия программы. Например, в Московской области не нужно подавать заявку на бесплатное подведение газа к участку. Власти сделают это самостоятельно.





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Напомним, программа социальной газификации должна быть завершена до конца 2022 года. Как отметил вице-премьер Александр Новак, для того, чтобы работа была исполнена в срок, парламентарии вместе с Правительством и газовыми компаниями разработали и приняли изменения в пять федеральных законов и девятнадцать постановлений кабмина — работа, по его словам, проделана огромная.

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