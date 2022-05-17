Дизельный генератор: покупка и подключение

Вадим Карасев

Автономная электростанция – оборудование для генерирования электроэнергии. Используется на объектах с отсутствием центральной линии или нестабильной подачей электричества в качестве основного, резервного или аварийного источника питания.

Сегодня разработано множество установок, адаптированных под конкретные условия эксплуатации и выполнения определенных задач. Например, ДГУ мощностью 80 квт в Красноярске применяется для стабильной подачи напряжения конечным потребителям. Монтируется в загородных домах, дачных участках, небольших предприятиях.

Где купить

Самое оптимальное решение – выход на завод-изготовитель. Прямой продавец гарантирует качество сборки агрегата. Кроме этого, здесь можно дополнительно купить сопутствующие элементы – защитный бокс, контейнер, шумозащитный кожух и прочее.

Если представительства в регионе нет, можно воспользоваться следующими источниками:

Профильные интернет-магазины. Узкопрофильный ресурс предлагает только генераторы и комплектующие. Супермаркеты строительных материалов. В большинстве случаев клиенту представлено 2-3 варианта. Если предложенные модели не соответствуют эксплуатационным характеристикам, уточнить наличие нужной конфигурации на складе. Инжиниринговые компании. Реализуют продукцию известных поставщиков. На торговой площадке можно визуально оценить масштабы и строение генератора. Официальный сайт. У каждого производителя есть собственная платформа с каталогом продукции. Формат покупки и гарантийные обязательства идентичны оформлению станции в магазине.

Если дизельная станция покупается удаленно, внимательно изучить условия доставки. Завод может отправлять груз собственной логистической компанией, или пользоваться услугами посредников.

Установка

Подключение дизельной станции проводится по следующей технологии:

Подготовка помещения. Из-за повышенного уровня шума ДГУ монтируется за пределами здания. Заливается бетонная площадка (где будет установлен агрегат), проектируется эффективная вентиляционная система. При монтаже станции на улице, обязательным условием считается наличие всепогодного, антивандального контейнера. Подключение. Генератор устанавливается таким образом, чтобы можно было подойти к станции с любой стороны. Это упрощает поиск и ремонт поломок. Заливка топлива, ГСМ. Рекомендовано использовать марки горюче-смазочных материалов, указанных производителем. Контрольный запуск. Первое включение необходимо для определения погрешностей монтажа и быстрого исправления. Также проверяются мощностные возможности оборудования и пригодность для конкретных условий эксплуатации.

Обратить внимание! Самостоятельное подключение системы допустимо при наличии теоретических и практических навыков. В остальных случаях уместен вызов профильного специалиста. Квалификация подтверждается сертификатом или дипломом.



