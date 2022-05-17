Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом

Дмитрий Хрусталев удивил своим видом, оставшись без работы. «Вечерний Ургант» около двух месяцев не выходит в эфир. Первый канал настаивает — это временно. Вместе с тем его ведущие пытаются занять себя, как могут. Иван Ургант появляется то в Израиле, то на финской границе. И если в первом случае он пояснил, что это был отпуск, вторая его поездка остается тайной. Алла Михеева, пожалуй, является самой открытой фигурой в команде шоу. Она навестила родственников в Сибири, закончила работу над сериалом «Обоюдное согласие», а теперь отправилась на Мальдивы учиться серфингу. Все свои локации знаменитая блондинка открыто показывала поклонникам в социальных сетях.Дмитрий Хрусталев На фоне безрадостных новостей об Иване Урганте и весьма впечатляющих и счастливых об Алле Михеевой поклонники как-то подзабыли про Дмитрия Хрусталева. Его фото случайно всплыло в Сети. Ведущий стал почти неузнаваемым, отрастив внушительную бороду. «Что за дед с бородой?», «Брутал, очень идет борода», «Митя, в дворники подался? Или в барбер-шоп устроился?» — прокомментировали снимок пользователи.