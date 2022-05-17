Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента". Среди гостей — Яна Чурикова, Ида Галич, Павел Табаков

Вадим Карасев

Вчера в кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера нового сериала "Кинопоиска" "Нулевой пациент". Гостями показа стали Ида Галич, Яна Чурикова, Ольга Сутулова, Стася Милославская, Павел Табаков, солист группы "Звери" Роман Билык, Маша Федорова и другие. Публике сериал представили режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, актеры Аскар Ильясов, Иван Добронравов, Алексей Маклаков и другие члены съемочной группы. По видеосвязи подключился и исполнитель одной из главных ролей в сериале Никита Ефремов.





Яна ЧуриковаИда ГаличОльга СутуловаКсения СоловьеваПавел ТабаковСтася МилославскаяМаша ФедороваСергей Трофимов, Роман Билык и Марина КоролеваЛеонид и Анна Каневские

"Нулевой пациент" основан на реальных событиях и посвящен первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице в Калмыкии. По сюжету молодой врач (его сыграл Аскар Ильясов) подозревает ВИЧ у нескольких пациентов. Старшие коллеги ему не верят, и тогда он тайком отправляет пробы в Москву. Из столицы в Калмыкию прибывает ученый Дмитрий Гончаров (его сыграл Никита Ефремов) — специалист по еще малоизвестной в СССР болезни. От их действий теперь зависит судьба людей и эпидемиологическая ситуация во всей стране.





Алексей МаклаковАндрей Фомин и Екатерина СеливановаАскар ИльясовЕвгений СтычкинАнтон БеляевИван и Анна ДобронравовыВиктор ДобронравовКсения Болецкая и Сергей СельяновСергей БуруновСтас Круглицкий

Для меня это история о том, как важно признавать то, что уже случилось. С этого и начинается выздоровление. По крайней мере в моей жизни всегда так было — если я что-то игнорировал, то мне потом бумерангом прилетало обратно. Наш сериал — для того, чтобы избавиться от предрассудков, которые присутствуют в обществе и сейчас,

— сказал о сериале Никита Ефремов.





Никита ЕфремовНадя Бесчетникова