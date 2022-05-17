Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента". Среди гостей — Яна Чурикова, Ида Галич, Павел Табаков
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Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента". Среди гостей — Яна Чурикова, Ида Галич, Павел Табаков

Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента". Среди гостей — Яна Чурикова, Ида Галич, Павел Табаков

Вчера в кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера нового сериала "Кинопоиска" "Нулевой пациент". Гостями показа стали Ида Галич, Яна Чурикова, Ольга Сутулова, Стася Милославская, Павел Табаков, солист группы "Звери" Роман Билык, Маша Федорова и другие. Публике сериал представили режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, актеры Аскар Ильясов, Иван Добронравов, Алексей Маклаков и другие члены съемочной группы. По видеосвязи подключился и исполнитель одной из главных ролей в сериале Никита Ефремов.


Яна Чурикова
Ида Галич
Ольга Сутулова
Ксения Соловьева
Павел Табаков
Стася Милославская
Маша Федорова
Сергей Трофимов, Роман Билык и Марина Королева
Леонид и Анна Каневские

"Нулевой пациент" основан на реальных событиях и посвящен первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице в Калмыкии. По сюжету молодой врач (его сыграл Аскар Ильясов) подозревает ВИЧ у нескольких пациентов. Старшие коллеги ему не верят, и тогда он тайком отправляет пробы в Москву. Из столицы в Калмыкию прибывает ученый Дмитрий Гончаров (его сыграл Никита Ефремов) — специалист по еще малоизвестной в СССР болезни. От их действий теперь зависит судьба людей и эпидемиологическая ситуация во всей стране.


Алексей Маклаков
Андрей Фомин и Екатерина Селиванова
Аскар Ильясов
Евгений Стычкин
Антон Беляев
Иван и Анна Добронравовы
Виктор Добронравов
Ксения Болецкая и Сергей Сельянов
Сергей Бурунов
Стас Круглицкий

Для меня это история о том, как важно признавать то, что уже случилось. С этого и начинается выздоровление. По крайней мере в моей жизни всегда так было — если я что-то игнорировал, то мне потом бумерангом прилетало обратно. Наш сериал — для того, чтобы избавиться от предрассудков, которые присутствуют в обществе и сейчас,

— сказал о сериале Никита Ефремов.


Никита Ефремов
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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