Группировку украинских силовиков в 16 тысяч человек окружили в ЛНР
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Группировку украинских силовиков в 16 тысяч человек окружили в ЛНР

Группировку украинских силовиков в 16 тысяч человек окружили в ЛНР

Тема: Военная операция на Украине


14:59  Автор: Иван Попов


Источник: ТАСС



Группировка украинских силовиков численностью в 15-16 тысяч человек попала в окружение в районе городов Северодонецк и Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил советник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

По словам советника главы МВД ЛНР, главной целью украинских сил является уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения заблокированных городов. «Основная задача — снести как можно больше, нанести вред и при этом бремя возложить в дальнейшем на республику и на Российскую Федерацию, запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх долгие годы», — подчеркнул Киселев.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Большинство стран Запада выступили с резкой критикой действий Москвы и начали оказывать военную помощь Киеву.

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По материалам: pnp.ru

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