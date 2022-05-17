Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass
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Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass

Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass


В Microsoft Store сегодня стала доступна игра Her Story, которая ранее предлагалась на PC только в Steam. Сразу после релиза на PC в Microsoft Store, игра стала частью подписки Game Pass — ее уже можно загрузить за счет подписочного сервиса. Для Xbox игра Her Story не выходила.

Her Story

Her Story — отмеченная наградами криминальная игра в жанре FMV от Сэма Барлоу.
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Her Story — высокооцененная игра, которая имеет 86 баллов из 100 на Metacritic. Проект вышел в Steam в 2015 году, где сейчас у него «очень положительные» оценки от игроков. В Her Story предстоит расследовать дело, исследуя короткие видеозаписи из полицейской базы данных в качестве улик.


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По материалам: newxboxone

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