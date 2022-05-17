Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень
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Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень

Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень


Студия Brass Token и издательство Prime Matter объявили о планах выпустить хоррор The Chant на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC осенью этого года.

Игрокам в The Chant обещают атмосферу психоделического ужаса на загадочном острове. Вот как описывают сюжет проекта разработчики:

Действие The Chant разворачивается в духовном убежище на отдаленном острове, где вы пытаетесь выжить, сталкиваясь с сонмом неземных ужасов, вырвавшихся на свободу после того, как ритуал идет наперекосяк и открывает портал в кошмарное измерение под названием Мрак.

Игра The Chant рассчитана исключительно на одиночное прохождение. Ниже можно посмотреть первый тизер проекта.


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По материалам: newxboxone

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