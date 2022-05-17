Исцеление через прощение: как отпустить обиды и начать счастливую жизнь

Вадим Карасев

Прощение — это самое лучшее, что может быть в вашей жизни. Нам приятно, когда нас прощают за наши проступки, но еще приятнее находить в себе силы прощать других людей. Эксперты рассказали, как это сделать и как стать счастливее.

Обида, зависть и злоба — три главных источника опасности для любого человека. Самой коварной из этой троицы является как раз обида, ведь она бывает скрытой и едва уловимой. Она опасна и может сделать вас слабыми, унылыми, серыми и лишить вас сил. Старайтесь избавляться от всех трех деструктивных чувств одновременно, чтобы жить полноценной жизнью.

Чем опасны обиды

Обиды — это сильнейший энергетический и психологический якорь. Это чувство свойственно многим, хоть и тянет нас вниз. возникающее в ответ на некую неприятную ситуацию. Эксперты в области биоэнергетики сравнивают обиду с болезнью, недугом.

Иногда обиду также сравнивают с паразитом, ведь если нас обидели, мы постоянно ощущаем эту душевную рану. Она вновь и вновь заставляет нас крутить в голове пережитые события. Это не дает нам вылечиться душу, отпустить ситуацию. Это очень опасно, потому что чем дольше обида живет в сердце, тем сложнее ее оттуда вытащить.

От энергетики и здоровья биополя зависит здоровье физическое. Это значит, что обиды приводят к серьезным заболеваниям, ухудшению общего самочувствия. Обида является источником постоянного ил периодического стресса. Стресс, как известно, является причиной большинства заболеваний. Из-за него снижается продуктивность, теряется удача, снижается наш уровень харизмы.

Как избавиться от обиды

В большинстве случаев люди хотят забыть обиду, подавив ее. Мы не обращаем на нее внимание, но это точно не выход. Если пытаться закрыть обиду чем-то позитивным, то это не спасет вам от депрессии. Получается, что человек живет с очень неприятным чувством внутри себя. Оно то и дело дает о себе знать, забирая наши силы. Проблема в том, что слабее обида не становится. Она только усугубляется.

Обида уходит только после прощения. Недостаточно просто сказать человеку «я тебя прощаю». Нужно всей душой осознать это. Вы никогда не сможете себя обмануть, поэтому слова должны быть подкреплены действиями. Тут вам на помощь придут несколько важных советов:

помните о том, что любая проблема — это повод научиться чему-то важному. Извлеките из поступков человека, которого вы прощаете, какую-то пользу. Рассмотрите ситуацию как возможность научиться чему-то новому, стать сильнее. Вполне возможно, что вы не наступите на те же грабли, поэтому такая ситуация не повторится снова;

посмотрите на ситуацию правильно. Возможно, что у человека, который вас обидел, не было другого выхода. Конечно, судьба всегда предоставляет нам выбор, но подумайте о том, как бы вы поступили на его месте;

возможно, человек не желал вам зла. Он моет быть просто глуп, а на недалеких людей обижаться точно не стоит. Он мог поступить так, как поступил, случайно, без задней мысли;

обратите внимание на свою текущую жизнь. Очень часто люди таят обиды за то, что произошло много лет назад, но не понимают, что то событие уже стало историей. Скорее всего, память о произошедшем исказилась, ведь нашем мозгу свойственно забывать плохое;

если человек сделал вам что-то очень плохое, судьба сама накажет его. Месть и обида идут почти всегда рука об руку. Нам очень хочется наказать обидчика, но если этого сделать не получилось, не стоит расстраиваться. Судьба всё сделает за вас, поскольку наши кармические долги никогда не проходят бесследно. Это может успокоить вас и заставить простить человека, ведь он за свои плохие поступки уже сто процентов получил наказание.

Избавиться от обиды помогает не только прощение, но и достижение успеха. Наши успехи помогают закрывать негативные эмоции. Это как если бы вы потеряли много денег, но зато встретили бы в тот же день любимого человека или исцелились от какого-то недуга. Старайтесь помнить о том, что во Вселенной все взаимосвязано. Для каждого из нас работает закон замещения. Если вы что-то потеряли, значит обязательно что-то приобретете.