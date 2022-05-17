Как избавиться от морщин вокруг глаз
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Как избавиться от морщин вокруг глаз

«Гусиные лапки» около глаз появляются незаметно и слишком быстро. Женщина еще не успела отметить 40-летие, а возрастные изменение налицо, вернее, на лице. Дополнительная информация доступна по гиперссылке

Вся беда в том, что область вокруг глаз покрыта очень тонкой кожей, а подкожно-жировой клетчатки в этой зоне нет, поэтому и увядание дермы становится довольно быстрым, происходит потеря эластичности. При этом мышечная нагрузка высока, ведь в этой области находятся глазодвигательные и мимические мышцы. Работа мышц сильно влияет на кожу, та подвергается мощной нагрузке. Чем больше работы, тем сильнее развивается гипертонус. В результате со временем около глаз образуется сеть морщинок, которую уже сложно скрыть под слоем макияжа. Справиться с такими морщинками обычными косметическими средствами невозможно.

Другая проблема – появление отечности в области глаз, которая с возрастом все усиливается из-за слабости и дряблости кожи.

Если косметические средства бессильны, обращаются за помощью к косметологу. Однако не все косметологические процедуры подходят для окологлазной зоны. Ведь кожа здесь очень чувствительная. Так, опасно применение аппаратных методов устранения дефектов кожи. Возникает и сложность с выполнением пилинга. Но как тогда избавиться от надоедливых мелких морщинок около глаз?

Эстетическая косметология имеет массу примеров эффективного устранения подобных несовершенств кожи. Повысить тонус кожи, предотвратить дряблость помогают такие процедуры, как биоревитализация и биорепарация.

В области глаз применяют инъекции препаратами с гиалуроновой кислотой. Этот косметологический способ поможет напитать кожу, придать ей увлажненность, разгладить рельеф, убирая морщинки. И зона вокруг глаз становится красивой и гладкой. Однако эффект недлительный, через определенное время снова нужно посещать косметологический кабинет, чтобы вернуть коже вокруг глаз красоту, эластичность и гладкость.

С помощью болулотоксина можно удалить «гусиные лапки». А для красоты кожи верхнего века стоит прибегнуть к другой процедуре, которая будет более эффективна для этой области – шлифовке вкупе с биоревитализацией.

Все процедуры должен проводить специалист с опытом работы, имеющий право выполнять такие услуги. Врач-косметолог Яна Левенкова за более чем десятилетний стаж в области косметологии знает, в каких случаях эффективны «уколы», и когда следует подобрать иную процедуру, чтобы не навредить здоровью пациента.


# Женское

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