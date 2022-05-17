Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили в лицемерии
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Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили в лицемерии

Ким Кардашьян снялась для обложки Sports Illustrated. Журнал обвинили в лицемерии

Ким Кардашьян снялась для журнала Sports Illustrated и появилась на обложке номера Swimsuit Edition. Кадром звезда реалити-шоу поделилась в инстаграме*.

О боже, я на обложке Sports Illustrated! Мы сняли ее еще в январе, и было так сложно сохранить это в секрете! Быть на обложке Sports Illustrated Swimsuit Edition — большая честь. Это была моя мечта и цель в списке желаний! — написала Ким.



Ким Кардашьян


В интервью изданию она призналась, что всегда мечтала оказаться на обложке Sports Illustrated, но не предполагала, что сможет сделать это, особенно в 41 год.

Каждая девушка была одержима обложками Sports Illustrated Swimsuit. Они знаковые. Каждый раз, когда я видела эти журналы, особенно в 90-х, когда я росла, на обложках всегда были идеальные, высокие, худые женщины, а я никогда не была такой.

Я помню Тайру Бэнкс и женщин с формами. Я помню, как подумала, что это так круто, но не предполагала, что смогу сделать это: я думала, что нужно быть профессиональной моделью.



Однако в сети резко раскритиковали обложку с Ким. Журнал обвинили в лицемерии за то, что издатели выбрали для обложки звезду, которая не раз делала пластические операции и злоупотребляет фотошопом, а не того, кто продемонстрировал бы естественную красоту.

Вы хотели показать обычных женщин. Вы так это себе представляете?

Очень разочаровывающая обложка,

Я впервые не куплю этот журнал в этом году. Спасибо, Ким, за то, что сэкономила мне 10 долларов, — пишут пользователи в инстаграме* журнала.



Ранее Ким Кардашьян оказалась в центре внимания, когда надела на Met Gala знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором та выступала перед президентом Джоном Кеннеди. Для этого Кардашьян пришлось сесть на жесткую диету и резко похудеть, однако платье все равно не застегнулось до конца. Выход звезды реалити-шоу спровоцировал общественный резонанс: многие решили, что Кардашьян не стоило позволять надеть это платье.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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