Китайские политологи назвали ОДКБ инструментом борьбы с «цветными революциями»
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Китайские политологи назвали ОДКБ инструментом борьбы с «цветными революциями»

Китайские политологи назвали ОДКБ инструментом борьбы с «цветными революциями»

09:01  Автор: Иван Антонов, Пекин



Прошедший в Москве 16 мая саммит стран-участниц Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) имел особое значение на фоне роста напряженности в мире и социально-экономических вызовов. Такую точку зрения в интервью ресурсу Global times высказали местные эксперты.

По мнению сотрудника Ланьчжоуского университета КНР Чжу Юнбяо, ситуация на Украине показала необходимости создания барьера для «цветных революций», организуемых Западом. Участники ОДКБ хотят предотвратить сценарий дестабилизации обстановки в своих странах по украинскому сценарию и для этого стремятся объединить свои усилия.

Таким образом, ОДКБ становится все более заметным препятствием на пути «цветных революций» в Центральной Азии. Это является долгосрочной и стратегической задачей всех государств региона, уточняет специалист.

С учетом комплекса обстоятельств в странах ОДКБ сложился консенсус относительно необходимости бороться с неонацизмом и попытками США вмешиваться в их внутренние дела. Кроме того, важным направлением работы организации стало обеспечение безопасности. Актуальность этого вопроса выросла после вывода американских сил из Афганистана, считает эксперт Института России Восточной Европы и Центральной Азии Чжан Хун.

Еще одной общей проблемой для стран-участниц ОДКБ является экономика. В силу ряда причин, прежде всего, кризиса на Украине, пандемии коронавируса и глобальной инфляции, в этой сфере сложилась непростая ситуация. Необходимо работать над поиском ответов на эти вызовы, потому что они могут спровоцировать политические и социальные проблемы, предупреждает Чжу Юнбяо.

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#Китай #Украина


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По материалам: pnp.ru

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