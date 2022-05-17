Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы

Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы

Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме* фотографии со свадьбы: накануне она официально заключила брак со своим бойфрендом, барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Пока смерть не разлучит нас, — написала она под публикацией.


Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер с отцом Трэвиса и бабушкой Кортни
Кортни Кардашьян


Церемония прошла в Санта-Барбаре. Невеста выбрала для церемонии короткое белое платье-бюстье Dolce & Gabbana с глубоким декольте, стоимость которого составляет 1 825 долларов. Образ она дополнила белой фатой и прозрачными перчатками. Трэвис Баркер пришел в смокинге.

Молодоженов в комментариях поздравили поклонники и близкие. Крэвис навсегда! — написала под постом Ким Кардашьян.

Пара планирует в ближайшем будущем устроить пышное торжество по случаю своей свадьбы, которое состоится в Италии. Все вопросы уже решены, и вся семья, включая всех детей, очень взволнована, — сообщил инсайдер изданию People.

Перед официальным заключением брака Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер "поженились" в часовне в Лас-Вегасе ночью после премии "Грэмми", где церемонию провел двойник Элвиса Пресли. Юридической силы брак, заключенный в Лас-Вегасе, не имеет.

Предложение своей возлюбленной Трэвис Баркер сделал этой осенью. До этого пара была вместе около девяти месяцев.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы
Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы
Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR, Borderlands и прочих
Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR,
Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Самые лучшие и самые худшие черты характера Весов
Самые лучшие и самые худшие черты характера Весов
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Fall Guys на Xbox: технические детали и бонусы подписчикам Game Pass
Fall Guys на Xbox: технические детали и бонусы подписчикам Game Pass
Исцеление через прощение: как отпустить обиды и начать счастливую жизнь
Исцеление через прощение: как отпустить обиды и начать счастливую
Виктория Боня похвасталась шикарным кольцом от мамы миллиардера Смерфита
Виктория Боня похвасталась шикарным кольцом от мамы миллиардера
Муж Маши Распутиной рассказал об отношениях с ней
Муж Маши Распутиной рассказал об отношениях с ней
Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень
Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень

Топ на сегодня

Экс-супруга футболиста Аршавина перестала скрывать свой провалившийся нос
Экс-супруга футболиста Аршавина перестала скрывать свой провалившийся
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Земное растение способно расти в лунном грунте
Земное растение способно расти в лунном грунте
Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях
Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в
Валя Карнавал поделилась фото в купальнике
Валя Карнавал поделилась фото в купальнике

Еще по теме

СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером
Кортни Кардашьян опубликовала новые фото со своей помолвки с Трэвисом Баркером
Нежность, страсть и поцелуи: как Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер проводят романтический отпуск в Италии
Страшные сказки: Кортни Кардашьян с детьми и друзьями устроила вечеринку по случаю Хэллоуина