Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы

Вадим Карасев

Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме* фотографии со свадьбы: накануне она официально заключила брак со своим бойфрендом, барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Пока смерть не разлучит нас, — написала она под публикацией.





Кортни Кардашьян и Трэвис БаркерКортни Кардашьян и Трэвис Баркер с отцом Трэвиса и бабушкой КортниКортни Кардашьян





Церемония прошла в Санта-Барбаре. Невеста выбрала для церемонии короткое белое платье-бюстье Dolce & Gabbana с глубоким декольте, стоимость которого составляет 1 825 долларов. Образ она дополнила белой фатой и прозрачными перчатками. Трэвис Баркер пришел в смокинге.

Молодоженов в комментариях поздравили поклонники и близкие. Крэвис навсегда! — написала под постом Ким Кардашьян.

Пара планирует в ближайшем будущем устроить пышное торжество по случаю своей свадьбы, которое состоится в Италии. Все вопросы уже решены, и вся семья, включая всех детей, очень взволнована, — сообщил инсайдер изданию People.

Перед официальным заключением брака Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер "поженились" в часовне в Лас-Вегасе ночью после премии "Грэмми", где церемонию провел двойник Элвиса Пресли. Юридической силы брак, заключенный в Лас-Вегасе, не имеет.

Предложение своей возлюбленной Трэвис Баркер сделал этой осенью. До этого пара была вместе около девяти месяцев.

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Ксения Смирнова