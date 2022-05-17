Леонид Агутин в шоке от происходящего
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Леонид Агутин в шоке от происходящего

Леонид Агутин в шоке от происходящего
Певец Леонид Агутин рассказал о своем выступлении в защиту Украины. Артист устал наблюдать за тем, как на его имени некоторые паблики и СМИ зарабатывают просмотры. И впервые после начала известных действий высказался в своем телеграме. «Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю. Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и «метать бисер», — сказал музыкант.
Леонид Агутин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он поделился со своими подписчиками публикацией, которую сделали люди «достаточно хорошо знакомые с семьей», поскольку лично оправдываться он считает оскорбительным. В этой публикации категорически опровергается тот факт, что Агутин и Варум чтобы спасти от санкций и конфискации свое заграничное имущество (в Майами) поддержали Украину, спев на благотворительном концерте U For Ukraine. «Не нужно перевирать слова и никаких лозунгов артисты не произносили! Достаточно пойти на странички артистов и прочитать. Артисты выразили свое сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте «в поддержку Украины», состоявшийся 20 марта 2022 года, — это чистая ложь. Любой желающий может посмотреть концерт в YouTube», — пояснили друзья Леонида Агутина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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