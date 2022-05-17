Максим боится забыть слова после возвращения на сцену

Певица Максим рассказала о возвращении после болезни. После тяжелой болезни артистка возвращается к активной творческой жизни. На днях певица выступила со своими музыкантами в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живой концерт в прямом радиоэфире стал отличной репетицией грядущего большого сольника, который MaкSим обещает провести 17 июня на сцене Зеленого театра ВДНХ. «Мы будем петь все самое любимое, все самое лучшее из накопленного, с большим составом музыкантов, как мы любим. Все будет максимально музыкально», – пообещала певица. Программу для сольного концерта MaкSим назвала «Спасибо», чтобы выразить свое чувство благодарности всем тем, кто так долго переживал за нее. «Хочется сказать большое спасибо с помощью этого концерта и самых лучших песен. Петь буду не только я со зрителями и бэк-вокалом, но еще и ученики моей школы искусств», – поделилась артистка.Максим - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После периода восстановления, призналась MaкSим ведущим шоу «Мурзилки Live», она чувствует себя гораздо лучше. Помогает и ее давняя привычка не ныть, несмотря ни на что, а главное, желание быстрее вернуться на сцену, которое возникло сразу, как только она очнулась и открыла глаза. «Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», – откровенно рассказала певица подробности своего восстановления после болезни. По словам MaкSим, она уже работает над новым синглом, а пока поет все лучшее из своего репертуара, хорошо знакомое ее поклонникам. Это придает ей уверенности на сцене. «Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае – даже если я что-то забуду. Для меня сцена – это не работа, а огромная часть жизни, я просто не представляю, как существовать по-другому», — сказала МакSим. В студии «Авторадио» MaкSим исполнила вживую такие свои хиты, как «Нежность», «Спасибо», «Ветром стать», «Научусь летать», «Отпускаю», «Трудный возраст», а также «Знаешь ли ты» – песню, ставшую неофициальным гимном фанатов «Спартака». О том, как композиция обрела бешеную популярность в фанатских кругах, певица также вспомнила во время концерта в радиостудии.