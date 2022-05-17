Максим боится забыть слова после возвращения на сцену
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим боится забыть слова после возвращения на сцену

Максим боится забыть слова после возвращения на сцену
Певица Максим рассказала о возвращении после болезни. После тяжелой болезни артистка возвращается к активной творческой жизни. На днях певица выступила со своими музыкантами в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живой концерт в прямом радиоэфире стал отличной репетицией грядущего большого сольника, который MaкSим обещает провести 17 июня на сцене Зеленого театра ВДНХ. «Мы будем петь все самое любимое, все самое лучшее из накопленного, с большим составом музыкантов, как мы любим. Все будет максимально музыкально», – пообещала певица. Программу для сольного концерта MaкSим назвала «Спасибо», чтобы выразить свое чувство благодарности всем тем, кто так долго переживал за нее. «Хочется сказать большое спасибо с помощью этого концерта и самых лучших песен. Петь буду не только я со зрителями и бэк-вокалом, но еще и ученики моей школы искусств», – поделилась артистка.
Максим - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После периода восстановления, призналась MaкSим ведущим шоу «Мурзилки Live», она чувствует себя гораздо лучше. Помогает и ее давняя привычка не ныть, несмотря ни на что, а главное, желание быстрее вернуться на сцену, которое возникло сразу, как только она очнулась и открыла глаза. «Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», – откровенно рассказала певица подробности своего восстановления после болезни. По словам MaкSим, она уже работает над новым синглом, а пока поет все лучшее из своего репертуара, хорошо знакомое ее поклонникам. Это придает ей уверенности на сцене. «Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае – даже если я что-то забуду. Для меня сцена – это не работа, а огромная часть жизни, я просто не представляю, как существовать по-другому», — сказала МакSим. В студии «Авторадио» MaкSим исполнила вживую такие свои хиты, как «Нежность», «Спасибо», «Ветром стать», «Научусь летать», «Отпускаю», «Трудный возраст», а также «Знаешь ли ты» – песню, ставшую неофициальным гимном фанатов «Спартака». О том, как композиция обрела бешеную популярность в фанатских кругах, певица также вспомнила во время концерта в радиостудии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья, жена, дети, причина смерти (фото)
Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья,
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox One и Xbox Series X | S
Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая
Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass
Алла Пугачева рассказала, что думает о возвращении в Россию
Алла Пугачева рассказала, что думает о возвращении в Россию
Максим боится забыть слова после возвращения на сцену
Максим боится забыть слова после возвращения на сцену
Три наряда невесты и Джим Джармуш в гостях: Хлоя Севиньи сыграла свадьбу через два года после регистрации брака
Три наряда невесты и Джим Джармуш в гостях: Хлоя Севиньи сыграла
Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass
Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass
17 подарков с приколом, которые знатно удивили и позабавили своих получателей
17 подарков с приколом, которые знатно удивили и позабавили своих
Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента". Среди гостей — Яна Чурикова, Ида Галич, Павел Табаков
Dress Code. В Москве прошла премьера "Нулевого пациента".
670+ игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 24 мая
670+ игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 24 мая
18 горемык, которые на собственной шкуре ощутили, что значит недоброе утро
18 горемык, которые на собственной шкуре ощутили, что значит недоброе
Светлана Сорокина биография: личная жизнь, национальность, семья, дети, муж (фото)
Светлана Сорокина биография: личная жизнь, национальность, семья,

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
Светлана Лобода в эффектном мини упала на колени (фото)
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
Прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз