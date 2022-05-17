Милла Йовович рассказала Vogue о съемках в "Пятом элементе"

Вадим Карасев

YouTube-канал Vogue опубликовал интервью с Миллой Йовович о съемках в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" и истории культового костюма Лилу.

Милла поделилась с Vogue, что после первых проб ее не взяли на главную роль. Через несколько месяцев после этого актриса столкнулась с режиссером в гостинице, именно тогда он обратил внимание на ее необычный винтажный стиль и предложил ей еще раз попробоваться на роль.

Я даже не могу описать, как я была счастлива. Моя мечта тогда сбылась,

— рассказала Йовович.

Во время проб режиссер просил ее выполнять различные необычные задания, например "танцевать, будто не знаешь, как работает твое тело".

Когда началась непосредственная работа над фильмом, для создания костюмов был приглашен известный французский модельер — Жан-Поль Готье. Милла рассказала, что самым трудным было придумать образ Лилу во время сцены "рождения". Актриса предложила одеть героиню в больничный халат — именно из этой мысли родилась идея с бандажами.





Милла Йовович в фильме "Пятый элемент"

Когда люди получают ранения, они просто накладывают бинты, чтобы закрыть необходимые участки кожи,

— пояснила Йовович. Готье тогда сказал: "Гениально! Мне это нравится".

Отдельным предметом для обсуждения стала прическа главной героини. Режиссер и команда не могли прийти к решению о том, в какой оттенок огня покрасить волосы: синий, красный или оранжевый. Тогда Милла обратилась к своему знакомому стилисту, и он посоветовал покрасить волосы в флюоресцентный оранжевый, а корни — в белый. Именно так появилась культовая прическа Лилу.





Образ Лилу живет как в истории кинематографа, так и внутри самой Йовович.

Лилу — яркий, позитивный персонаж. Она выявляет лучшее в людях, и она — лучшее во всех нас. Она — любовь. В этом смысле она — пятый элемент. Лилу помогла мне понять, кем я хочу быть,

— поделилась актриса.

Она также рассказала, что учит своих детей этой доброте, в особенности старшую дочь.





Елизавета Вернигор