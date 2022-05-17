Милла Йовович рассказала Vogue о съемках в "Пятом элементе"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Милла Йовович рассказала Vogue о съемках в "Пятом элементе"

Милла Йовович рассказала Vogue о съемках в "Пятом элементе"

YouTube-канал Vogue опубликовал интервью с Миллой Йовович о съемках в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" и истории культового костюма Лилу.

Милла поделилась с Vogue, что после первых проб ее не взяли на главную роль. Через несколько месяцев после этого актриса столкнулась с режиссером в гостинице, именно тогда он обратил внимание на ее необычный винтажный стиль и предложил ей еще раз попробоваться на роль.

Я даже не могу описать, как я была счастлива. Моя мечта тогда сбылась,

— рассказала Йовович.

Во время проб режиссер просил ее выполнять различные необычные задания, например "танцевать, будто не знаешь, как работает твое тело".

Когда началась непосредственная работа над фильмом, для создания костюмов был приглашен известный французский модельер — Жан-Поль Готье. Милла рассказала, что самым трудным было придумать образ Лилу во время сцены "рождения". Актриса предложила одеть героиню в больничный халат — именно из этой мысли родилась идея с бандажами.


Милла Йовович в фильме "Пятый элемент"

Когда люди получают ранения, они просто накладывают бинты, чтобы закрыть необходимые участки кожи,

— пояснила Йовович. Готье тогда сказал: "Гениально! Мне это нравится".

Отдельным предметом для обсуждения стала прическа главной героини. Режиссер и команда не могли прийти к решению о том, в какой оттенок огня покрасить волосы: синий, красный или оранжевый. Тогда Милла обратилась к своему знакомому стилисту, и он посоветовал покрасить волосы в флюоресцентный оранжевый, а корни — в белый. Именно так появилась культовая прическа Лилу.


Образ Лилу живет как в истории кинематографа, так и внутри самой Йовович.

Лилу — яркий, позитивный персонаж. Она выявляет лучшее в людях, и она — лучшее во всех нас. Она — любовь. В этом смысле она — пятый элемент. Лилу помогла мне понять, кем я хочу быть,

— поделилась актриса.

Она также рассказала, что учит своих детей этой доброте, в особенности старшую дочь.



Елизавета Вернигор
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и
11 примеров убийственной логики всех мультиков
11 примеров убийственной логики всех мультиков
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для
Дизельный генератор: покупка и подключение
Дизельный генератор: покупка и подключение
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

Голливудская актриса Милла Йовович празднует свой 41-й день рождения
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
41-летняя Милла Йовович обнажилась для журнала (фото)
Милла Йовович стала мамой в третий раз