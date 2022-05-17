Минобороны подтвердило сдачу в плен украинских военных с «Азовстали»

Тема: Военная операция на Украине

12:37 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Минобороны

За последние сутки сложили оружие и сдались в плен 265 украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, однако, по их данным, в плену находилось на 10 человек меньше.

Всех нуждающихся в медицинской помощи направили на лечение в больницу Новоазовска, рассказали в ведомстве. «Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», — говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали о ходе спецоперации на Украине. Ракетами морского базирования «Калибр» в Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного оружия и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.

Авиация поразила девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Читайте также:

• Джабаров посоветовал Турции не вмешиваться в вопрос эвакуации военных с «Азовстали» • Песков: Приказ Путина по «Азовстали» был отдан из гуманитарных соображений

Российские средства ПВО уничтожили 23 беспилотника над населенными пунктами в Харьковской области и ДНР. В Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

В апреле президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы сохранить жизни российских военных. Глава государства назвал успехом завершение боевой операции по освобождению Мариуполя и поручил представить военных к госнаградам.

#армия #Украина

23