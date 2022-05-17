Муж Маши Распутиной рассказал об отношениях с ней
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Муж Маши Распутиной рассказал об отношениях с ней

Муж Маши Распутиной рассказал об отношениях с ней
Певица Маша Распутина досталась Виктору за его грехи. Бизнесмен Виктор Захаров и певица Маша Распутина вместе более 22 лет. Они обвенчались в 1999 году и с тех пор не расстаются. По словам предпринимателя, с каждым годом их брак все крепче.
Маша Распутина с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче», — признался Захаров в интервью «Собеседнику». Напомним, недавно выяснилось, что Виктор Захаров и Маша Распутина не заключали официальный брак в ЗАГСе. Об этом рассказала дочь артистки на одном из ток-шоу. Кроме того, как выяснилось, бизнесмен до сих пор женат на Елене Захаровой, с которой жил до встречи с артисткой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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