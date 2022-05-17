Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
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Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры

Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
61-летний актер Олег Меньшиков оказался в непростой ситуации. Артист оказался втянут в судебные разборки из-за своей элитной московской квартиры, расположенной на Фрунзенской набережной. Актер приобрел эту недвижимость 15 лет назад и до 2018 года спокойной в ней жил, пока не объявилась некая Светлана Савицкая, которая потребовала у знаменитости отдать ей половину апартаментов. Женщина утверждает, что квартира в свое время стала совместно нажитым имуществом в ее браке. Однако 20 лет назад бывший муж Светланы умер, а родственники покойного не стали ставить ее в известность о наличии наследства и оформили всю недвижимость на себя, а потом продали. По словам Савицкой, о незаконном присвоении части причитающегося ей имущества она узнала лишь четыре года назад и тогда же обратилась в суд.
Олег Меньшиков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дама подала иск к Меньшикову, требуя признать недействительным договор купли-продажи и выделить ей половину апартаментов площадью 170 квадратных метров, стоимость которых оценивается сейчас в 100 миллионов рублей. Однако в первый раз служители Фемиды отказали Савицкой в ее претензиях, но женщина не стала сдаваться и на днях вновь решила попытать удачу. «Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не подозревал о сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», — цитирует StarHit представителя пресс-службы Хамовнического суда. К слову, дама затеяла судебные разборки не только с Меньшиковым, но и с близкими бывшего мужа – его родителями и сыном. Она пытается добиться аннуляции права на наследство, однако срок исковой давности по этому вопросу давно истек, поэтому Савицкой отказывают в иске.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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