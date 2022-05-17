Отсидевшим за убийство могут запретить работать таксистами
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Отсидевшим за убийство могут запретить работать таксистами

Отсидевшим за убийство могут запретить работать таксистами

01:07  Автор: Анна Шушкина



Лицам, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, хотят запретить управлять городским транспортом и такси. Такие законопроекты (№1256989-7 и №1256975-7) планируется рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс, а также в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта. Оба законопроекта Госдума приняла в первом чтении 8 декабря 2021 года. Поправки подготовлены в соответствии с поручением Президента РФ по результатам заседания Государственного Совета, ранее сказал замминистра транспорта Дмитрий Зверев. «Устанавливаются обязанности и условия для перевозчиков — не допускать к управлению транспортными средствами водителей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой и другие», — пояснял Зверев.

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Также предлагаемыми поправками не допускается госрегистрация в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, которое намерено  осуществлять перевозки пассажиров и их багажа, при наличии неснятой или непогашенной судимости.

Регистрирующий орган должен будет направлять запросы в МВД России на получение соответствующих справок. Устанавливается четкий, действенный механизм их получения. При непредставлении документов индивидуальный предприниматель подлежит исключению из реестра, а соответствующий работник подлежит увольнению в случае наличия такой судимости, информация о которой была скрыта.


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Сейчас в Трудовом кодексе нет статьи, запрещающей россиянам с непогашенной или неснятой судимостью работать водителями пассажирского транспорта. Также отсутствуют ограничения по допуску ранее судимых водителей в федеральном Уставе автотранспорта. А в законе о регистрации юрлиц и ИП упоминается лишь требование представлять справку о судимости при приеме на работу. 

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#такси #транспорт


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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