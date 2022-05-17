Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой

Актер Павел Прилучный поделился фото с борта самолета, на котором запечатлен с милой брюнеткой. С начала года ходят слухи о расставании Павла с Мирославой Карпович. Пара никак не комментирует подробности личной жизни. Некоторые надеются, что Прилучный вернется к Агате Муцениеце и детям. Однако актер интригует снимками с другой эффектной брюнеткой. 34-летний Прилучный опубликовал совместный снимок с Зепюр Брутян, сделанный на борту самолета. «Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», — написал актер в личном блоге. «В добрый путь. Пожелайте нам мягкой посадки», — написала аналогичный пост девушка.Павел Прилучный и Зепюр Брутян «Мы на моретерапию», подписал фото Прилучный. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке» и с тех пор поддерживают теплые отношения. В прошлом году Павел даже показал фото, на котором он нежно целует партнершу в щеку, чем спровоцировал слухи о романе. Тогда никаких подтверждений служебной интрижки не последовало. Однако сегодня звезды намекнули, что их общение стало ближе. Подписчикам понравилось, как смотрятся вместе коллеги. «Молодец, что не прячешь общие фотки. Возьми его за рога», — пишут Зепюр фанаты. «Ого, вот это номер!»; «Хорошего отдыха», — желают поклонники Прилучного. Пока точно неизвестно связывает ли артистов любовная связь. А вот некоторые успели расстроиться, что Павел улетел в отпуск не с бывшей женой Агатой. В последнее время в Сети говорят о воссоединении звездной пары. Мол, актер успел расстаться с Мирославой Карпович и теперь тайно встречается с Муцениеце. Сама 33-летняя актриса отрицает подобные предположения. По словам Агаты, она действительно дружит с экс-супругом, но исключительно ради общих детей. Вместе звезды растят сына Тимофея и дочь Мию.