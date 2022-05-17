Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой

Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Актер Павел Прилучный поделился фото с борта самолета, на котором запечатлен с милой брюнеткой. С начала года ходят слухи о расставании Павла с Мирославой Карпович. Пара никак не комментирует подробности личной жизни. Некоторые надеются, что Прилучный вернется к Агате Муцениеце и детям. Однако актер интригует снимками с другой эффектной брюнеткой. 34-летний Прилучный опубликовал совместный снимок с Зепюр Брутян, сделанный на борту самолета. «Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», — написал актер в личном блоге. «В добрый путь. Пожелайте нам мягкой посадки», — написала аналогичный пост девушка.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян «Мы на моретерапию», подписал фото Прилучный. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке» и с тех пор поддерживают теплые отношения. В прошлом году Павел даже показал фото, на котором он нежно целует партнершу в щеку, чем спровоцировал слухи о романе. Тогда никаких подтверждений служебной интрижки не последовало. Однако сегодня звезды намекнули, что их общение стало ближе. Подписчикам понравилось, как смотрятся вместе коллеги. «Молодец, что не прячешь общие фотки. Возьми его за рога», — пишут Зепюр фанаты. «Ого, вот это номер!»; «Хорошего отдыха», — желают поклонники Прилучного. Пока точно неизвестно связывает ли артистов любовная связь. А вот некоторые успели расстроиться, что Павел улетел в отпуск не с бывшей женой Агатой. В последнее время в Сети говорят о воссоединении звездной пары. Мол, актер успел расстаться с Мирославой Карпович и теперь тайно встречается с Муцениеце. Сама 33-летняя актриса отрицает подобные предположения. По словам Агаты, она действительно дружит с экс-супругом, но исключительно ради общих детей. Вместе звезды растят сына Тимофея и дочь Мию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и беспощадного отцовского юмора
16 случаев, когда папы решили пошутить и показали пример сурового и
11 примеров убийственной логики всех мультиков
11 примеров убийственной логики всех мультиков
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Бьюти-бокс Feel & Touch от Spletnik и NewBeautyBox: распаковка
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Официально: 7 игр покинут Game Pass в конце мая
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для Xbox Series X | S
Анонсировали Miasma Chronicles — приключение в постапокалипсисе для
Дизельный генератор: покупка и подключение
Дизельный генератор: покупка и подключение
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры
Олега Меньшикова пытаются лишить квартиры

Топ на сегодня

Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Еще по теме

Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне
Впервые! Прилучный признался, что спит с Мирославой
Павел Прилучный рассказал о своем разводе