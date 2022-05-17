Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких

Певица Слава поделилась кадрами с празднования своего 42-летия в загородном доме. Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, лауреат музыкальных премий, известна слушателю по хитам «Одиночество-сука», «Однажды ты» и «Я устала быть сильной». 15 мая Слава отметила свое 42-летие в кругу самых близких. Певица вышла на связь в своем микроблоге: «Сегодня был очень хороший день в кругу семьи, я провела свой день рождения, свои 42 года… Будем продолжать еще в течение года».Певица Слава с семьей и друзьями Артистка также опубликовала кадры с семейного застолья. Среди гостей была ее старшая дочь Александра, сестра Елена Сланевская, менеджер Николай Макаров и продюсер Николай Сорокин. Певица угощала гостей роллами, мохито и курицей в духовке. Вечером гости с именинницей отправились водить хоровод вокруг костра около ее загородного дома.Гости Славы водят хоровод у костра Певица Слава отметила, что уже завтра с утра отправляется на гастроли: «Всех вас увижу, всем спою, начинаем с Уфы». Артистка также поздравила поклонников с Днем семьи и пожелала им счастья, мира и добра. В этом году Слава планирует посетить Уфу, Санкт-Петербург и Рязань. Напомним, что личная жизнь артистки не всегда была счастливой. Сейчас певица замужем во второй раз. Они вместе с 70-летним бизнесменом Анатолием Данилецким воспитывают 10-летнюю дочь Антонину. Слава начала встречаться с будущим мужем, когда ему было 50. После 20-и лет брака, Анастасия и Анатолий живут душа в душу. Хотя, в 2021 году артистка признавалась, что уходила от Данилецкого на три месяца. У нее был роман на стороне.Певица Слава с дочерью Антониной Первый брак певицы с Константином Морозовым не увенчался успехом. Слава познакомилась с ним, когда ей было 15, а ему 25. Певица ловила мужчину на измене с подругой, но через две недели простила его. В этом браке на свет появилась старшая дочь Славы Александра. В младенчестве девочка часто болела – супруг не выдержал капризов дочери и ушел. Воспитанием Александры тогда занялся Анатолий. «Он пришел в нашу жизнь, когда я была совсем маленькой, я помню только, что он всегда есть в нашей жизни. Он самый адекватный член нашей семьи», — сейчас повзрослевшая Саша говорит об отчиме так.