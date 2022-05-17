Разработчики Sniper Elite 5: о графике и режимах работы игры на Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В конце мая состоится релиз новой игры серии Sniper Elite. Как отмечает сама студия Rebelion, игра Sniper Elite 5 станет серьезным скачком в серии, с точки зрения графики.

В первую очередь, графические изменения в Sniper Elite 5, в сравнении с прошлыми частями, связаны с массовым использованием фотограмметрии для создания игровых ресурсов. В Sniper Elite 4 фотограмметрия применялась только для DLC. Вот что разработчики говорят об использовании этой технологии:

Этот метод дает гораздо больше деталей всему, что вы видите в игровом мире. Мы сканировали все, от камней и деревьев до танков и другой техники. Это добавляет погружения и меняет ощущения от игры. Когда вы смотрите, например, на оружие, уровень детализации гораздо выше. Они выглядят так, как будто их использовали и воссоздали, чтобы они были как можно ближе к своим реальным аналогам.

Разработчики отметили, что их при создании Sniper Elite 5 сдерживало решение выпустить проект, в том числе, на прошлом поколении консолей, поскольку им не хватало мощности базовых Xbox One и Playstation 4. В итоге, технические характеристики у игры следующие:

На Xbox Series X и Playstation 5 игра предложит разрешение до 4K при 60 FPSНа Xbox Series S игра будет работать в разрешении до 1440p при 60 FPSНа Xbox One и Playstation 4 игра будет работать с разрешением около 1080p при 30 FPSНа Xbox One X и Playstation 4 Pro игроки могут ожидать 1440p при 30 FPS

Напомним, что релиз Sniper Elite 5 состоится 26 мая — сразу в Game Pass.