Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья, жена, дети, причина смерти (фото)
Сегодня, 15:30
Ренат Ибрагимов, советский и Российский человек искусства — певец, актер, продюсер, композитор, режиссер. Творчество Ибрагимова завоевало симпатии зрителей как в советское время, так и в современной России.
Биография и личная жизнь
Будущая звезда, Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года. До пяти лет проживал в УССР, в городе Львове. В 1953 году семья Ибрагимовых переехала в Татарстан, в г. Казань. Ренат учился в средней и музыкальной школах Татарстана и окончил их обе в 1965 году. Два года срочной службы он отбывал в местном военном ансамбле песни и пляски. По окончании службы, Ибрагимов поступил в Казанскую консерваторию и окончил ее в 1973 году.
Уже в студенческие годы было понятно, что Ренат обладает уникальным баритоном и имеет редкий певческий дар. Карьера Ибрагимова началась с подмостков Татарского оперного театра. На оперной сцене артист исполнил немало ведущих партий в известных постановках. Успехом у зрителей пользовались его арии в операх "Кармен", "Евгений Онегин", "Фауст", "Пиковая дама". Зрители с большим удовольствием посещают театр в момент постановок с участием артиста. Его сильный голос завораживает слушателей. Кроме этого Ренат Ибрагимов выступает на эстраде в праздничных концертах, исполняя проникновенные песни.
Уже через год в 1974, Ренат Ибрагимов получает награду лауреата премии Всесоюзного конкурса артистов эстрады, которую он разделил со своим коллегой по сцене.
Еще через год в 1975, Ибрагимова приглашают участвовать в конкурсе песни советской эстрады "Красная гвоздика", который проходил в городе Сочи. Там он получает главный приз и благодаря этому, Ренат Ибрагимов становится известным эстрадным исполнителем на весь Советский Союз. Много песен в его исполнении звучат в фильмах эпохи СССР в и не теряют своей популярности и в настоящее время, например композиции "Поклонимся" или "Шагает солнце по бульварам". Несколько десятилетий Ибрагимов продолжает свой яркий творческий путь, участвует в различных конкурсах и фестивалях всесоюзного значения.
Параллельно с певческой карьерой артист снимается в кино, наиболее известная картина сделана в 1993 году и называется "Итальянский контракт". Так же, Ибрагимов создал несколько интересных фильмов в качестве продюсера и режиссера.
В начале 2000 года Ибрагимов открыл свой театр песни и первая постановка, представленная зрителю имела потрясающий успех. Далее, на своем творческом пути артист много снимался в различных телепрограммах, участвовал в эстрадных концертах.
В 2017 году в Кремле состоялся большой концерт, посвященный 70 ти летию Рената Ибрагимова "Жизнь моя". В основу сценария концерта легли мотивы творческой биографии артиста. В 2018-2020 годах Ибрагимов часто снимается в клипах, поет с другими известными артистами, создает проекты, посвященные значимым датам. Так, в мае 2020 года Ренат Ибрагимов и его татарские коллеги выпустили видео ролик под названием "Вечная слава" на родном языке. Проект был посвящен дню Великой Победы.
Эстрадные и оперные песни Ибрагимов мог исполнять на пяти языках, каждая композиция становилась любима народом и популярна. Кроме певческой культуры, Ренат Ибрагимов в серьез увлекался живописью и представлял свои работы, участвовал в выставках профессиональных художников. Его работы покупали даже для музеев.
Ренат Ибрагимов являлся членом партии ЕР до 2014 года, но вышел из состава партии по идейным убеждениям.
Национальность
Ренат Ибрагимов по национальности татарин. У отца в биографии имеются башкирские корни, а мама артиста была чистокровной татаркой. С детства, вернувшись на свою историческую родину в Татарстан, Ибрагимов живет и строит карьеру в Казани. Это происходит на протяжении несколько десятилетий, но от этого он не становится менее популярным у народов бывшего Союза.
В последние годы артист проживал в Москве, в загородном доме, который приобрел для своей большой семьи.
Семья, жена, дети
Дед Рената Ибрагимова считался очень обеспеченным человеком. В дореволюционные годы он имел свою маслобойню, занимался торговлей, владел магазином. Из-за исторических событий, деда артиста расстреляли в период Революции. Отец Рената, Ислам Ибрагимов по образованию и роду деятельности педагог. Ислам в военные годы служил в Советской Армии и был командиром огневой минометной батареи. Мать Ибрагимова была домохозяйкой, у Рената был старший брат Равиль.
Ибрагимов женился трижды и имеет девять детей.
Первый брак артиста случился в 1967 году с бухгалтером Тамарой. Этот союз подарил Ренату двух дочерей, Надежду и Веру. Рассталась пара в 1981 году. По словам самого Ибрагимова, развод мог бы случится гораздо раньше, так как взаимные чувства супругов быстро угасли. Но Ренат искал себе женщину по его критериям и не оставлял Тамару до поры. Интервью на тему подробностей своего первого брака артист дает с неохотой, ограничиваясь общими фразами. Несмотря на последующие несколько браков, Ибрагимов все годы не забывал дочерей и оказывал им материальную помощь.
После развода, Ибрагимов почти сразу женился во второй раз, на девушке по имени Альбина из среды его горячих поклонниц. Невеста была младше артиста на 15 лет. Ибрагимов в своих интервью признавался, что всегда был неравнодушен к красоте и молодости. Родители девушки были против такого союза и пара три года прожила без официальной регистрации отношений. У пары родились двое детей, сын Султан и дочь Айя. Прожили супруги вместе довольно долго, но спустя 25 лет и этот брак распался по причине увлечения Ибрагимова новыми романтическими отношениями.
В 59 лет Ибрагимов женится снова, на молодой официантке Светлане. Изначально артист хотел лишь помочь девушке в ее нелегкой судьбе, но неожиданно влюбился. Он предложил Светлане стать его второй женой, она согласилась. Но Альбина была категорически против и Ренат развелся с ней, после чего сразу женился на Светлане. Девушка стала его музой, незаменимой помощницей и последней женой. Светлана приняла ислам, чтобы стать настоящей спутницей Рената.
Молодая жена родила Ибрагимову пятерых детей, трех дочерей и двух сыновей. Детей от последнего союза Ибрагимова супруги назвали национальными татарскими именами. Аиша, Марьям и Асылбика-девочки, Атилла-мальчик. Самый младший сын Ибрагимова родился в 2019 году, имя его держится пока в секрете.
ПОследние новости
14 мая 2022 года, находясь в своем загородном особняке с семьей, Ибрагимов почувствовал себя плохо. Несколько лет назад у артиста начались проблемы с сердцем. Была вызвана скорая помощь и приехавшие врачи объявили о немедленной госпитализации Ибрагимова.
Ренат Ибрагимов умер 14 мая этого года, внезапно, по причине связанной с проблемами сердца.
Итоги
Несмотря на все старания медиков, Ренат Ибрагимов скончался по дороге в больницу. Похороны артиста состоятся 15 мая. Его многочисленные родные, друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования и очень сожалеют о смерти Рената Ибрагимова. Многие искренне высказались о его кончине, поделились теплыми воспоминаниями об Ибрагимове. Артиста любили не только в России и странах СНГ, его слава простирается далеко за пределы нашей Родины.
Итальянские коллеги называли его "Русский Поворотти". Друзья из Европы говорят: "Личная жизнь и творчество Рената Ибрагимова были очень насыщенными, на износ. Очевидно, что причиной смерти стало сердце, которое не выдержало такой активности."
По материалам: Клео