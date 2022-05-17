Ренат Ибрагимов биография и личная жизнь: национальность, семья, жена, дети, причина смерти (фото)

Биография и личная жизнь

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Ренат Ибрагимов, советский и Российский человек искусства — певец, актер, продюсер, композитор, режиссер. Творчество Ибрагимова завоевало симпатии зрителей как в советское время, так и в современной России.Будущая звезда, Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года. До пяти лет проживал в УССР, в городе Львове. В 1953 году семья Ибрагимовых переехала в Татарстан, в г. Казань. Ренат учился в средней и музыкальной школах Татарстана и окончил их обе в 1965 году. Два года срочной службы он отбывал в местном военном ансамбле песни и пляски. По окончании службы, Ибрагимов поступил в Казанскую консерваторию и окончил ее в 1973 году.Уже в студенческие годы было понятно, что Ренат обладает уникальным баритоном и имеет редкий певческий дар. Карьера Ибрагимова началась с подмостков Татарского оперного театра. На оперной сцене артист исполнил немало ведущих партий в известных постановках. Успехом у зрителей пользовались его арии в операх "Кармен", "Евгений Онегин", "Фауст", "Пиковая дама". Зрители с большим удовольствием посещают театр в момент постановок с участием артиста. Его сильный голос завораживает слушателей. Кроме этого Ренат Ибрагимов выступает на эстраде в праздничных концертах, исполняя проникновенные песни.Уже через год в 1974, Ренат Ибрагимов получает награду лауреата премии Всесоюзного конкурса артистов эстрады, которую он разделил со своим коллегой по сцене.Еще через год в 1975, Ибрагимова приглашают участвовать в конкурсе песни советской эстрады "Красная гвоздика", который проходил в городе Сочи. Там он получает главный приз и благодаря этому, Ренат Ибрагимов становится известным эстрадным исполнителем на весь Советский Союз. Много песен в его исполнении звучат в фильмах эпохи СССР в и не теряют своей популярности и в настоящее время, например композиции "Поклонимся" или "Шагает солнце по бульварам". Несколько десятилетий Ибрагимов продолжает свой яркий творческий путь, участвует в различных конкурсах и фестивалях всесоюзного значения.Параллельно с певческой карьерой артист снимается в кино, наиболее известная картина сделана в 1993 году и называется "Итальянский контракт". Так же, Ибрагимов создал несколько интересных фильмов в качестве продюсера и режиссера.В начале 2000 года Ибрагимов открыл свой театр песни и первая постановка, представленная зрителю имела потрясающий успех. Далее, на своем творческом пути артист много снимался в различных телепрограммах, участвовал в эстрадных концертах.В 2017 году в Кремле состоялся большой концерт, посвященный 70 ти летию Рената Ибрагимова "Жизнь моя". В основу сценария концерта легли мотивы творческой биографии артиста. В 2018-2020 годах Ибрагимов часто снимается в клипах, поет с другими известными артистами, создает проекты, посвященные значимым датам. Так, в мае 2020 года Ренат Ибрагимов и его татарские коллеги выпустили видео ролик под названием "Вечная слава" на родном языке. Проект был посвящен дню Великой Победы.Эстрадные и оперные песни Ибрагимов мог исполнять на пяти языках, каждая композиция становилась любима народом и популярна. Кроме певческой культуры, Ренат Ибрагимов в серьез увлекался живописью и представлял свои работы, участвовал в выставках профессиональных художников. Его работы покупали даже для музеев.Ренат Ибрагимов являлся членом партии ЕР до 2014 года, но вышел из состава партии по идейным убеждениям.Ренат Ибрагимов по национальности татарин. У отца в биографии имеются башкирские корни, а мама артиста была чистокровной татаркой. С детства, вернувшись на свою историческую родину в Татарстан, Ибрагимов живет и строит карьеру в Казани. Это происходит на протяжении несколько десятилетий, но от этого он не становится менее популярным у народов бывшего Союза.В последние годы артист проживал в Москве, в загородном доме, который приобрел для своей большой семьи.Дед Рената Ибрагимова считался очень обеспеченным человеком. В дореволюционные годы он имел свою маслобойню, занимался торговлей, владел магазином. Из-за исторических событий, деда артиста расстреляли в период Революции. Отец Рената, Ислам Ибрагимов по образованию и роду деятельности педагог. Ислам в военные годы служил в Советской Армии и был командиром огневой минометной батареи. Мать Ибрагимова была домохозяйкой, у Рената был старший брат Равиль.Ибрагимов женился трижды и имеет девять детей.Первый брак артиста случился в 1967 году с бухгалтером Тамарой. Этот союз подарил Ренату двух дочерей, Надежду и Веру. Рассталась пара в 1981 году. По словам самого Ибрагимова, развод мог бы случится гораздо раньше, так как взаимные чувства супругов быстро угасли. Но Ренат искал себе женщину по его критериям и не оставлял Тамару до поры. Интервью на тему подробностей своего первого брака артист дает с неохотой, ограничиваясь общими фразами. Несмотря на последующие несколько браков, Ибрагимов все годы не забывал дочерей и оказывал им материальную помощь.После развода, Ибрагимов почти сразу женился во второй раз, на девушке по имени Альбина из среды его горячих поклонниц. Невеста была младше артиста на 15 лет. Ибрагимов в своих интервью признавался, что всегда был неравнодушен к красоте и молодости. Родители девушки были против такого союза и пара три года прожила без официальной регистрации отношений. У пары родились двое детей, сын Султан и дочь Айя. Прожили супруги вместе довольно долго, но спустя 25 лет и этот брак распался по причине увлечения Ибрагимова новыми романтическими отношениями.В 59 лет Ибрагимов женится снова, на молодой официантке Светлане. Изначально артист хотел лишь помочь девушке в ее нелегкой судьбе, но неожиданно влюбился. Он предложил Светлане стать его второй женой, она согласилась. Но Альбина была категорически против и Ренат развелся с ней, после чего сразу женился на Светлане. Девушка стала его музой, незаменимой помощницей и последней женой. Светлана приняла ислам, чтобы стать настоящей спутницей Рената.Молодая жена родила Ибрагимову пятерых детей, трех дочерей и двух сыновей. Детей от последнего союза Ибрагимова супруги назвали национальными татарскими именами. Аиша, Марьям и Асылбика-девочки, Атилла-мальчик. Самый младший сын Ибрагимова родился в 2019 году, имя его держится пока в секрете.14 мая 2022 года, находясь в своем загородном особняке с семьей, Ибрагимов почувствовал себя плохо. Несколько лет назад у артиста начались проблемы с сердцем. Была вызвана скорая помощь и приехавшие врачи объявили о немедленной госпитализации Ибрагимова.Ренат Ибрагимов умер 14 мая этого года, внезапно, по причине связанной с проблемами сердца.Несмотря на все старания медиков, Ренат Ибрагимов скончался по дороге в больницу. Похороны артиста состоятся 15 мая. Его многочисленные родные, друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования и очень сожалеют о смерти Рената Ибрагимова. Многие искренне высказались о его кончине, поделились теплыми воспоминаниями об Ибрагимове. Артиста любили не только в России и странах СНГ, его слава простирается далеко за пределы нашей Родины.Итальянские коллеги называли его "Русский Поворотти". Друзья из Европы говорят: "Личная жизнь и творчество Рената Ибрагимова были очень насыщенными, на износ. Очевидно, что причиной смерти стало сердце, которое не выдержало такой активности."