Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая

Вадим Карасев





Ожидается, что сегодня компания Microsoft официально объявит об играх, которые будут добавлены в Game Pass во второй половине мая. А вместе с тем, станет известно о проектах, которые в конце мая удалят из подписки Game Pass.

Несколько из игроков в Twitter сообщают, что получили от приложения Game Pass информацию о том, что подписка Game Pass в конце мая лишится Knockout City, Superhot: Mind Control Delete и Resident Evil 7: Biohazard. В том же сообщении говорится, что подписку покинут «и другие» игры, без точных указаний.





Стоит сказать, что в самом приложении Game Pass сейчас нет списка игр, которые скоро покинут подписку. Вероятно, они появятся в ближайшее время — тогда станет известен и полный список игр, которые удаляют из Game PAss в конце мая.