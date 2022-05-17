Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая
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Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая

Resident Evil 7: Biohazard и некоторые другие игры покинут Game Pass в конце мая


Ожидается, что сегодня компания Microsoft официально объявит об играх, которые будут добавлены в Game Pass во второй половине мая. А вместе с тем, станет известно о проектах, которые в конце мая удалят из подписки Game Pass.

Несколько из игроков в Twitter сообщают, что получили от приложения Game Pass информацию о том, что подписка Game Pass в конце мая лишится Knockout City, Superhot: Mind Control Delete и Resident Evil 7: Biohazard. В том же сообщении говорится, что подписку покинут «и другие» игры, без точных указаний.


Стоит сказать, что в самом приложении Game Pass сейчас нет списка игр, которые скоро покинут подписку. Вероятно, они появятся в ближайшее время — тогда станет известен и полный список игр, которые удаляют из Game PAss в конце мая.

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По материалам: newxboxone

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