Самые лучшие и самые худшие черты характера Весов

Вадим Карасев

Весы — один из самых стабильных Знаков Зодиака. Эти люди довольно приятны и отличаются высоким уровнем совместимости почти со всеми другими представителями зодиакального круга. Тем не менее, у них есть как хорошие, так и плохие черты характера.

Весы — люди с крепким здоровьем, поскольку они избегают эмоций, вызывающих болезни. Это уникальные люди, которые окружают себя тем, что им действительно нравится. НА меньшее они не согласны.

Самые лучшие черты характера Весов

Невероятная легкость. Весы — самые легкие люди из всех. С ними очень просто найти общий язык и построить отношения. Это могут быть отношения дружеского, любовного или делового характера. Весы крайне просты и не любят сложностей в общении. Они могут подстроиться практически под любого человека с любым типом личности. Из них получаются идеальные друзья и товарищи.

Стремление к спокойствию. Даже если кто-то пытается их вывести из себя, Весы сохранят при этом спокойствие. Это очень важная черта их характера, потому что именно из-за нее они не провоцируют и не поддерживают нарастающие конфликты. Это делает их идеальными учителями, великолепными соратниками, друзьями, коллегами. По этой причине из Весов часто получаются великолепные психологи, врачи. Это лучшие в мире родители, старшие братья и сестры.

Страсть в любви. Весы — романтики, страстные любовники, красивые и очень харизматичные люди. У них есть стиль, есть сила духа. Они умеют и хотят любить. Рядом с ними любой человек сможет почувствовать себя особенным. При всем при этом Весы не считают себя какими-то особенными, из-за чего с ними очень легко строить отношения.

Простота и искренность. Весы вряд ли будут вам врать и скрывать правду ради наживы. Они максимально четко и ясно скажут вам, чего хотят, почему и для чего. От них можно не ждать обмана и каких-то сложных ходов. Если Весы говорят вам, что не хотят общаться с вами, то это правда, ровно как и слова о том, что он ивас обожают и всецело доверяют вам.

Худшие черты характера Весов

Нерешительность. С ними довольно сложно заниматься совместной работой, которая требует силы духа и быстрого принятия важных решений. Весам свойственно вечно во всем сомневаться, так что из них получаются крайне никудышные лидеры и начальники. Их подопечные могут попросту не уважать их из-за отсутствия твердости в характере. Тем не менее, некоторые Весы все же проявляются такие качества, но это лишь исключение из правила.

Желание флиртовать со всеми. Эта черта не понравится ревнивой второй половинке Весов, но астрологи уверяют, что тут нет никаких подводных камней. Представители данного Знака не изменяют, потому что являются однолюбами. Тем не менее, придется привыкнуть к тому, что они постоянно общаются с другими людьми обоих полов. Для них флирт и кокетство играют важную роль, так как помогают почувствовать себя привлекательными и интересными. Чтобы Весы меньше стремились к этому, нужно почаще им говорить приятные слова, делать комплименты.

Неумение обращаться с деньгами. Конечно, У Весов нет полного отсутствия финансовой грамотности, но проблемы с умением обращаться с деньгами прослеживается у большинства представителей данного Знака Зодиака. Возможно, это связано с тем, что Весы относятся к стихии Воздуха, но у тех же Водолеев такой проблемы нет. Причина кроется не на поверхности. Весы не любят слишком много переживать и думать о каких-то важных делах. Они просто тратят деньги и всё. Они либо есть, либо их нет. Третьего не дано. Такое обращение с финансами станет адом для второй половинки, особенно для Дев, Тельцов, Скорпионов.