Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass

Подписка Game Pass сегодня, 17 мая, пополняется, как минимум, 3 новыми проектами. Среди них есть пара игр, которые ранее анонсировали для подписки (Umurangi Generation Special Edition и Little Witch In The Woods), но имеется и приятный сюрприз — игра Jurassic World Evolution 2. О добавлении игры Jurassic World Evolution 2 в Game Pass сообщила официально Microsoft через Twitter — игра появится сегодня в течение дня.

Обратите внимание, что игра Little Witch In The Woods выходит в Game Pass в рамках Game Preview — это ранняя версия игры.

Umurangi Generation Special Edition

Umurangi Generation — фотоигра от первого лица, действие которой происходит в ретро-будущем.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 — долгожданное продолжение популярной игры Jurassic World Evolution от студии Frontier, которое открывает славную новую эру в истории франшизы и развивает новаторские идеи управленческого симулятора, вышедшего в 2018 году.

Little Witch In The Woods (Game Preview)

Little Witch In The Woods (Game Preview)