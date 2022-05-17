Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
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Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass

Сюрприз: Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 17 мая, пополняется, как минимум, 3 новыми проектами. Среди них есть пара игр, которые ранее анонсировали для подписки (Umurangi Generation Special Edition и Little Witch In The Woods), но имеется и приятный сюрприз — игра Jurassic World Evolution 2. О добавлении игры Jurassic World Evolution 2 в Game Pass сообщила официально Microsoft через Twitter — игра появится сегодня в течение дня.

Обратите внимание, что игра Little Witch In The Woods выходит в Game Pass в рамках Game Preview — это ранняя версия игры.

Umurangi Generation Special Edition


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Umurangi Generation Special Edition

Umurangi Generation — фотоигра от первого лица, действие которой происходит в ретро-будущем.
Перейти в Microsoft Store

Jurassic World Evolution 2


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Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 — долгожданное продолжение популярной игры Jurassic World Evolution от студии Frontier, которое открывает славную новую эру в истории франшизы и развивает новаторские идеи управленческого симулятора, вышедшего в 2018 году.
Перейти в Microsoft Store

Little Witch In The Woods (Game Preview)


Watch this video on YouTube На данный момент игра отсутствует в Microsoft Store — ссылка появится позже.
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По материалам: newxboxone

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