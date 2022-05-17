Светлана Сорокина биография: личная жизнь, национальность, семья, дети, муж (фото)

Биография Светланы Сорокиной

Резкий поворот

Начало журналистской карьеры

Светлана Сорокина сегодня

Авторские программы

Неудачи

Семья и дети

Светлана Иннокентьевна Сорокина (в девичестве — Сарыкова) — уроженка Ленинградской области, биография личная жизнь, семья, дети, муж которой — предмет неиссякаемого интереса поклонников ее творчества. Полученная профессия — инженер-озеленитель, которой она занималась на начальном этапе своей карьеры, не помешала ей полноценно реализоваться в качестве теле- и радиоведущей, получить всенародное признание, занять активную жизненную позицию, получить самый высокий рейтинг по шкале профессиональной принципиальности и твердости.Появление на свет в Пушкине Ленинградской области у Валентины, учителя истории и Иннокентия, военного строителя, дочери, которую по тогдашней моде на имена назвали Светланой, прошло незамеченным. До момента, когда биография, личная жизнь, семья, дети, муж Светланы Сорокиной стали интересовать миллионы телезрителей, прошло много лет.Светлана родилась 15 января 1957 года. О родителях в многочисленных жизнеописаниях журналистки известно немногое. Очень мало сведений о том, чем она увлекалась, где работали родители, чем занимается ее родная сестра Лариса. О времени до поступления в Лесотехническую академию известно только то, что родители требовали от девочек хорошо учиться, жизненным приоритетом для них было получение образования, поэтому Светлана окончила школу с золотой медалью.Почему Светлана выбрала профессию инженера-озеленителя (деликатно именуемую ландшафтной архитектурой), неизвестно. Расхожее объяснение — нежелание покидать родной небольшой город, в котором был филиал Ленинградской академии. Студентке-отличнице предложили поступать в аспирантуру и она, не раздумывая, продолжила обучение в ставших родными стенах.М. Хашимов, историк телевидения: «Многих телезрителей интересует национальность Светланы Иннокентьевны, но это обстоятельство скрывается по неизвестной причине. Утверждается, что на 50% она русская, в остальном есть указания на татарское, башкирское и даже бурятское происхождение. Поскольку отыскать фотографии родителей практически невозможно, говорить с уверенностью о происхождении семьи не представляется возможным. Однозначно можно отвергать предположения об украинском или белорусском происхождении».В разных жизнеописаниях говорится, что Сарыкова проводила экскурсии для туристов в родном провинциальном Пушкине, чтобы подработать к стипендии. Это занятие натолкнуло ее на приятное ощущение от внимательно слушавшей аудитории. У девушки была хорошо поставленная и грамотная речь, определенная харизма. Ее внимательно слушали экскурсанты, а после оставляли положительные отзывы.Секретарь директора экскурсионного бюро вместо Светланы подала заявку на курсы дикторов Ленинградского телевидения. По некоторым данным, на тот момент Светлану нисколько не интересовало телевидение, она его даже не смотрела.По менее известной версии, девушка просто захотела изменить свою судьбу, получить возможность обращаться к аудитории и находиться в центре внимания, а не заниматься теорией обустройства городских парков в Лесотехнической академии.Курсы дикторов не означали трудоустройства по профессии, поэтому Светлана стала внештатником «Телекурьера» — малоизвестной аналитической телепрограммы, для которой она готовила сюжеты. Одаренность, целеустремленность, настойчивость девушки привлекла внимание А. Невзорова, на тот момент востребованного и известного тележурналиста.После недолгой работы в роли журналиста, освещающего криминальную хронику, девушка прошла проверку на быстроту реакции, умение реагировать на экстремальные и неожиданные ситуации. «600 секунд» стали первой несомненной удачей, праймовая передача собирала у экрана тысячи зрителей и шла на одном дыхании. Однако уже некоторое время спустя журналистка получила заманчивое предложение из Москвы и немедленно перебралась в столицу.В 1990 году Светлана Иннокентьевна стала новой ведущей «Вестей» на ВГТРК, получив практически сразу признание зрительской аудитории. Орден и статуэтка ТЭФИ стали результатом освещения государственного переворота — событий 1993 года. Далее журналистка получила приглашение на НТВ, которое приняла без излишней рефлексии — на этот раз ей доверили сразу две передачи, где она выступала в роли автора и ведущей. Отказаться от открывающихся перспектив было просто невозможно.Шансы, предоставленные журналистке, были многочисленными, но не всегда приводили к успеху, как в передачах, которые она вела:На протяжении 9 лет она создавала проекты о представителях властных структур, которые воспринимались с огромным интересом. Многие радовались развенчанию прежних кумиров.Авторская передача под названием «Ничего личного» закрылась уже через 5 выпусков. Официальной причиной названо использование экспериментального формата в дизайне и оформлении материала. Неофициальной можно назвать острую критику власти.Ток-шоу «Основной инстинкт» тоже закрыли быстро — оно не получило особого отклика у зрительской аудитории, которая уже оценила более удачные проекты в этом телевизионном жанре.Канал «Домашний» выпустил телеверсию программы «В круге СВЕТА» радиостанции «Эхо Москвы», на которую ушла Сорокина. В программе постоянно критиковалась российская судебная система, поэтому в эфире появились только четыре выпуска.Выпуск документальных фильмов прекратился в 2006 году, когда на Четвертом канале Сорокиной предложили вести социальный проект, направленный на помощь сиротам и тяжелобольным детям. Передача была удостоена 2 статуэток ТЭФИ. До этого Светлана сняла фильм о Г. Старовойтовой, Р. Горбачевой, операции Ельцина.Следом за чередой несостоявшихся авторских проектов биография Светланы Сорокиной, личная жизнь, семья, дети, муж которой все еще интересуют телезрителей, пополнилась ответственным постом, где она могла бы успешно реализовать свое извечное стремление к справедливости. Однако в качестве члена Совета по правам человека при Президенте России она не проявила особенного рвения, спустя два года ушла с этого поста.Успешно стартовавшую и удостоенную статуэток ТЭФИ, а затем не очень удавшуюся карьеру С. Сорокиной объясняют ее политическими взглядами и принципиальной позицией. Несколько месяцев она вела шоу «Сорокина» на известном своими взглядами, и впоследствии закрытом канале «Дождь», продолжала периодически появляться в эфире «Эха Москвы». Вместе с Н. Сванидзе вела интернет-проект «Россия: 15 лет спустя». Затем последовало шоу «Вечерняя Хиллари» на «Дожде», где выступали К. Собчак, И. Хакамада, А. Холина.В настоящее время Светлана позиционирует себя как фрилансера и независимого журналиста. Она автор двух книг, одна написана по материалам высоко оцененного зрителями социального шоу «Вместе сможем все», который журналистка вела на Четвертом телеканале.Ни от первого, ни от второго мужа детей у Сорокиной не было. Фамилия — единственное, что известно о первом супруге. Ни один из авторов жизнеописаний не смог отыскать о нем сколько-нибудь достоверных сведений. Вторым мужем стал телеоператор В. Гречишин, с которым Светлана казалась счастливой, но он проживал в Питере, а Светлана уехала в Москву. Раздельное проживание и редкие встречи стали официальной причиной расторжения брака. Настоящие причины расставания так и не были озвучены, но оно состоялось довольно быстро.Передача, в которой Светлане Иннокентьевне довелось увидеть немало печальных судеб детей-сирот, повлияла на ее дальнейшую жизнь, и 19 лет назад в ее доме появилась приемная дочь Антонина.О ее деятельности известно, что экс-ведущая популярных телепрограмм читает лекции на одном из факультетов московской ВШЭ, пишет статьи, книги, публикует комментарии к знаковым событиям общественной жизни. По неподтвержденной информации, Сорокина близко знакома с министром обороны России, но сама она опровергает эти слухи, уверяя, что отношения поддерживаются исключительно дружеские. За благотворительную деятельность удостоена национальной премии «Олимпия».Светлана Иннокентьевна Сорокина — телеведущая популярных программ в Санкт-Петербурге и в Москве. Закончила Лесотехническую академию и курсы дикторов, работала с Невзоровым, Венедиктовым, Сванидзе. Частый гость «Дождя» и «Эха Москвы», вела на них авторские программы. Награждена несколькими статуэтками ТЭФИ за передачу «Вместе сможем все» на 4-м телеканале.