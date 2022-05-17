Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своих проблемах со здоровьем

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл поделился своими проблемами. Сын артистки редко делится проблемами личного плана, но теперь, похоже, решил сделать исключение. Майкл сообщил подписчикам, что у него имеется заболевание, которое порой мешает активной жизни. 21-летний наследник артистки страдает от тремора рук. При этом молодой человек даже предположить не может, откуда у него подобные проблемы... Несмотря ни на что, Майкл старается сохранять оптимизм. «Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь», — поделился он в личном блоге. К слову, сын Анастасии довольно редко выходит на связь с публикой. Гораздо чаще это делает его старшая сестра Анна. Недавно она стала рассказывать о самочувствии звездной мамы, несколько лет борющейся с раком мозга.Дети Анастасии Заворотнюк - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка! Спасибо, что спрашиваете!» — отмечала как-то Заворонюк-младшая. Стоит ли говорить о том, что Аня очень переживает за родительницу. Из-за сильного стресса и у нее начались сбои в работе организма. «Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств. Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — откровенничала она.