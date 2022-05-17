Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
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Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал

Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
20-летний сын певицы Наташи Королевой, Архип Глушко долго ходил с длинными волосами, но, наконец, решился на короткую стрижку. Наташа Королева дает сыну право самому принимать решения, которые касаются его жизни. У 20-летнего Архипа полная свобода выбора во всем: начиная от прически, заканчивая поиском невесты. При этом артистка всё равно имеет свой взгляд на многие вещи. Например, ей давно хотелось, чтобы сын сделал короткую стрижку. Со временем Архип сам пришел к выводу, что ему пора перестать копировать своего отца Сергея Глушко. Накануне Архип похвастался смелым преображением. Он кардинально изменил имидж, сделав короткую стрижку.
Архип Глушко «Отрезал гриву», — прокомментировал сын Королевой свой новый образ. В Сети обратили внимание, что этот стиль подходит Архипу гораздо больше и придает ему мужественности. «Наконец-то! Так на порядок лучше», «Сразу на мужчину стал похож», «Так намного аккуратнее и красивее», «Молодец, так лучше! Слушай маму», — пишут Архипу поклонники. Еще комментаторы обратили внимание на любопытную деталь в видео, которым поделился Архип. На правой руке сына Королевой заметили кольцо, которое очень похоже на обручальное. Известно, что он уже довольно давно встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Кстати, Наташа с мужем не слишком рады, что Архип встречается с девушкой, имеющей сомнительную репутацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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