Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR, Borderlands и прочих

Вадим Карасев





Компания Take-Two выпустила отчет за минувший квартал, в котором рассказала об успехах основных игровых франшиз. Согласно данным из отчета, на текущий момент в мире продано:

375 млн копий Grand Theft Auto, из них 165 млн — это Grand Theft Auto V.123 млн копий игр серии NBA 2K.75 млн копий игр серии Borderlands, из них на Borderlands 3 пришлось около 15 млн копий.67 млн копий Red Dead Redemption, из них 44 млн — это Red Dead Redemption 2. К концу прошлого квартала продажи Red Dead Redemption 2 были на уровне в 43 млн копий, то есть за квартал было реализовано около 1 миллиона.61 млн копий Sid Meier’s Civilization.39 млн копий BioShock.

В отчете говорится, что в ближайшие 3 финансовых года (до календарного марта 2025 года) компания намерена выпустить 69 игр. Среди них 24 крупных проекта, 8 новых итераций ранее выпущенных тайтлов и 7 игр среднего уровня.



