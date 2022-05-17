Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR, Borderlands и прочих
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Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR, Borderlands и прочих

Take-Two отчиталась о продажах основных франшиз: GTA, RDR, Borderlands и прочих


Компания Take-Two выпустила отчет за минувший квартал, в котором рассказала об успехах основных игровых франшиз. Согласно данным из отчета, на текущий момент в мире продано:



375 млн копий Grand Theft Auto, из них 165 млн — это Grand Theft Auto V.



123 млн копий игр серии NBA 2K.



75 млн копий игр серии Borderlands, из них на Borderlands 3 пришлось около 15 млн копий.



67 млн копий Red Dead Redemption, из них 44 млн — это Red Dead Redemption 2. К концу прошлого квартала продажи Red Dead Redemption 2 были на уровне в 43 млн копий, то есть за квартал было реализовано около 1 миллиона.



61 млн копий Sid Meier’s Civilization.



39 млн копий BioShock.

В отчете говорится, что в ближайшие 3 финансовых года (до календарного марта 2025 года) компания намерена выпустить 69 игр. Среди них 24 крупных проекта, 8 новых итераций ранее выпущенных тайтлов и 7 игр среднего уровня.


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По материалам: newxboxone

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