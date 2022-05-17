The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
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The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая

The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая


Разработчики игры The Riftbreaker анонсировали скорый выход первого платного дополнения, которое получило название Metal Terror. В нем игроки получат возможность исследовать новый игровой биом — Металлическую долину. На новых территориях предстоит столкнуться с новыми трудностями и врагами, которых ранее не было в игре.

Выходит платное DLC Metal Terror уже 30 мая. В этот же день выйдет и бесплатное обновление игры. Разработчики отмечают, что биом, новый сценарий, монстры, технологии, вооружение и некоторый другой контент будут доступны игрокам с бесплатным обновлением. Что касается DLC Metal Terror, в нем контента будет еще больше, плюс несколько часов сюжетной кампании. Подробнее о том, что войдет в бесплатное обновление, а за что придется заплатить, разработчики расскажут позже.

Напомним, что игра The Riftbreaker доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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