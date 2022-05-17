The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic

Вадим Карасев





На приставках Xbox и Playstation выходит не так много стратегий, особенно стратегий в реальном времени. Издательство THQ Nordic анонсировало новый проект в этом жанре — игру The Valiant от разработчиков из студии Kite Games. The Valiant — это стратегия в реальном времени с элементами RPG.

Игра The Valiant выйдет на Xbox One, Xbox Sereis X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC. Дата релиза проекта не называется.

События в The Valiant разворачиваются на территории Европы XIII века. Игрокам в сюжетной кампании выпадет роль Теодерича фон Акенбурга — рыцаря, который должен будет собрать армию, чтобы противостоять злодею. В одиночной кампании игроков ждет 15 миссий, плюс к ней будет мультиплеер — 1 на 1 или 2 на 2.

Ниже можно посмотреть первый геймплей The Valiant.

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