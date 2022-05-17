Товарные знаки привяжут к географии

В России хотят запретить регистрацию ложных региональных брендов

00:00 Автор: Мария Соколова

В Гражданском кодексе предложили уточнить, почему государство может отказываться регистрировать товарный знак. Главный принцип — под запрет попадут обозначения с элементами, способными ввести потребителя в заблуждение о месте производства продукции. Название и логотип должны соответствовать городу или территории, где изготовили товар. Такой законопроект, призванный защитить региональные бренды, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на весенней сессии.

Адыгейский сыр с Брянщины?

Законопроект подготовили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Они предлагают внести поправки в Гражданский кодекс. В нем уже есть норма о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Теперь хотят запретить и элементы, дезинформирующие о месте производства.

Новые нормы необходимы для защиты региональных брендов, сказала Лилия Гумерова при рассмотрении проекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 19 апреля.

«Покупая мед, маркированный обозначением со словами, например, «Вологодские травы», потребитель должен быть уверен, что это мед, произведенный в Вологодской области, и он имеет отношение к этому субъекту», — привела пример сенатор.

Она подчеркнула, что инициативу разработали по просьбам региональных производителей. После принятия документа нельзя будет зарегистрировать, например, «Липецкие кружева», изготовленные в Рязанской области.

Региональные бренды, пользующиеся популярностью у покупателей, не раз пытались подделывать. Так, производителям адыгейского сыра пришлось судиться, чтобы оставить исключительно за собой право его так называть. В октябре 2020 года суд вынес решение о запрете использования наименований «Сыр адыгейский» и «Новое имя адыгейского сыра» российскими компаниями, зарегистрированными за пределами Адыгеи, сообщил ТАСС 1 октября 2020 года. Раньше этот продукт делали даже в Брянской области, но по качеству он отличался от традиционного.

Отказ можно оспорить

Запрет, предусмотренный законопроектом, касается как названий продукта, так и товарных знаков. Например, нельзя будет зарегистрировать знак с изображением Эйфелевой башни или египетских пирамид для продукции, произведенной в Москве или Саратове. Такие ограничения уже установлены Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, к которому присоединилась Россия.





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Отказ в регистрации заявитель может оспорить, если обозначение не ассоциируется у потребителя с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, ранее уточнила зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых. Она уверена, что это позволит обеспечить баланс интересов производителей, потребителей и обладателей исключительного права на географические указания и наименования места происхождения товаров.

Репутация и качество

Чтобы зарегистрировать товарный знак с использованием географического указания или наименования места происхождения, производитель должен обратиться в Роспатент. При этом следует представить документы, подтверждающие, что он делает товар, обладающий характеристиками или репутацией, зависящими от территориального происхождения.

Географическое указание — это обозначение, идентифицирующее произведенный на определенной территории товар, качество, репутация и другие характеристики которого в значительной степени связаны с его происхождением. Например, «Шуйское мыло», «Котовская неваляшка», чукотская национальная обувь «Торбаса». Отсутствие известности не является препятствием для регистрации географического указания. Но зарегистрировать его можно, только если на территории осуществляется хотя бы одна из стадий производства.

Наименование места происхождения — это обозначение, содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное название страны, города, села или местности, или производное от такого наименования и ставшее известным среди покупателей. Например, «Тульский пряник», «Ессентуки», «Башкирский мед», «Адыгейский сыр», «Оренбургский платок», «Вологодское масло», «Хохлома».

В 2018 году Валентина Матвиенко дала поручение каждому региону зарегистрировать региональные бренды, которые могут стать их «визитной карточкой». С тех пор зафиксировали более ста товарных знаков. Как ранее сообщила Лилия Гумерова, среди лидеров по оформлению таких авторских прав — Краснодарский край, Астраханская и Оренбургская области.

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